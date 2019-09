Házenkáři Plzně vyhráli v Poháru EHF na Islandu o pět gólů

Svěřenci trenéra Michala Tonara brzy získali uklidňující náskok. Po 18 minutách vedli hosté 9:3 a kouč si mohl dovolit prostřídat. Haukar po přestávce začal ztrátu stahovat, pět minut před koncem snížil na 19:22, potom ale zaúřadoval plzeňský gólman Šmíd.

Ten nejenže předvedl dva perfektní zákroky, ale ještě vstřelil gól přes celé hřiště do prázdné islandské branky a Talent dovedl zápas k vítězství 25:20. V sobotní domácí odvetě by Plzeňští rádi zpečetili postup do 2. kola, kde by je čekal izraelský Hapoel Ašdod.