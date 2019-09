Basketbalová horečka? Motivace i pro nás, hlásí před ME čeští volejbalisté

Češi podřídili dlouhou přípravu právě blížícímu se šampionátu, který se bude hrát premiérově ve čtyřech zemích v konkurenci 24 týmů. „Tým pracoval velmi dobře," pochválil reprezentanty kouč.

Příprava gradovala duely na půdě favorizované Francie a domácími prověrkami s Portugalskem. I tady byl Nekola spokojený. „Ve Francii jsme sice prohráli, ale zejména první zápas byl vyrovnaný. Ukázalo se, že v týmu je potenciál," těšilo trenéra národního týmu. A nad Portugalskem si Češi doma smlsli. „Tady jsme dominovali, ale soupeř ještě nebyl ve stoprocetní formě. Zvládli jsme to ale s přehledem," pokračoval v optimistickém tónu Nekola.

S nadějemi tak vzhlíží i k blížícímu se šampionátu. „Budeme se rvát v každém utkání, budeme bojovat," slíbil nejprve a za cíl pro tým stanovil postup ze skupiny. „Bude to hodně vyrovnané," tuší kouč před ME, kde se jeho svěřenci utkají s domácími Nizozemci, úřadující mistři světa z Polska, Ukrajinci, Estonci a Černá Hora.

Český výběr povede do boje z pozice kapitána Jakub Janouch. Ten by byl rád, kdyby se svými parťáky dostal fanoušky do podobného varu, jako se to nyní daří basketbalistům. „Samozřejmě sledujeme, jak se klukům daří. Ale moc zápasů jsme neviděli, protože se zápasy hrají v době, kdy trénujeme. Ale kluci to zvládají výborně. Někde vzadu v hlavě je to pro nás velká motivace," míní Janouch, který na klubové úrovni hraje v Německu.

Otázkou je, jak se na výsledcích podepíše fakt, že český tým prošel po vydařeném ME určitou oběmnou kádru. „Mladí hráči jsou určitě na vzestupu a teď mají šanci to ukázat. Věřím, že se předvedou hned v prvním utkání," povzbuzuje tým kouč.

Při dotazu na základní osu týmu je ale zdrženlivý. „Samozřejmě nějakou představu mám. Ale my vždy hrajeme jako tým a kluci ze střídačky vždycky týmu pomohli. Takže chceme využít potenciálu celého týmu, lavička je hodně vyrovnaná," dodává Nekola.