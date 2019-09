Čeští basketbalisté se v neděli vrátili z úspěšného mistrovství světa v Číně, kde nečekaně obsadili šesté místo. Na letišti v Praze na ně čekaly desítky fanoušků. „Letěli jsme na několik skupin, v letadle žádné oslavy proto nebyly, ale teď máme společnou večeři,“ prozradil Ondřej Balvín. Nejvyšší člen týmu už v pondělí odjíždí do Bilbaa, takže to s oslavami přehánět nebude.

Podobně jsou na tom ostatní. Není dost času, čekají je klubové povinnosti. „Musíme na to rychle zapomenout, což je těžké. Nejde to lehce, zapomínat na něco takového. Ale jdeme dál," shrnuje za všechny Tomáš Satoranský.

Basketbalista Tomáš Satoranský se podepisuje zájemcům o autogram.

Vít Šimánek, ČTK

Hráči hodně ocenili podporu z domova, která zápas od zápasu sílila. V Česku vypukla basketmánie. "Fanouškům můžeme vzkázat jediné. Děkujeme. Nečekal jsem, že někdy zažiju, že by český basket vzbudil takový zájem," řekl Vojtěch Hruban.

Pavel Pumprla oznámil v dějišti šampionátu konec reprezentační kariéry. Jeho spoluhráči naznačili, že ho zkusí přemluvit, aby si to ještě rozmyslel.

„Dávám klukům dva roky. Do domácího ME. Ať přijdou s nabídkou, která se nedá odmítnout, ať mám o čem přemýšlet. Trenér mi poslal zprávu, že když se dokázal z důchodu vrátit Michael Jordan, proč by nemohl Pavel Pumprla," dává naději kapitán.