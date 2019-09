Hermannovou bude minuta hrůzy strašit

„Vedly jsme, vypadlo to na vyhraný zápas. Já jsem ale podcenila situaci, byla jsem ze čtyř hráček jediná, která nebyla dost odvážná riskovat v náročných větrných podmínkách. Byla to minuta, třicet sekund. Na co jsem sáhla, to jsem zkazila. V ten moment to Lotyšky vzaly do svých rukou," vracela se Hermannová k nepovedenému závěru nedělního zápasu na čtvrtečním setkání s novináři.

Český pár v letošní sezoně překonal řadu potíží, zlomenina malíčku na noze Slukové jej připravila o MS. O to bylo zklamání Hermannové větší. „Olympiáda byla blízko, prohra bude bolestnou připomínkou do přípravy na novou sezonu. Maki měla během roku velké zdravotní problémy a vždy se dokázala vrátit ještě silnější. V Číně odehrála skvělý turnaj, tolik es, povedených obran... Bylo to výjimečné. O to mě to mrzí víc. Ta prohra mě bude prohánět ve snech," říkala osmadvacetiletá hráčka se slzami v očích.

Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková.

Šance na místenku v Tokiu ale nejsou pro Slukovou s Hermannovou rozhodně ztracené. Cesta vede jednak přes olympijský ranking, v němž figurují i přes menší počet odehraných turnajů na postupové pozici a který se uzavře příští rok v červnu. Poslední nadějí by pak byla kontinentální kvalifikace. „Tu už ale nechci zažít, na to jsem už stará," připomněla se smíchem Sluková dramatický boj o předchozí olympiádu v Riu de Janeiro. „Myslím, že máme výkonnost na to, abychom se do Tokia dostaly z rankingu," dodala s vírou v hlase.

Na podzim čeká české hráčky ještě turnaj v Mexiku, po něm pak zvažují účast na podniku v Číně. „Potřebujeme posbírat body, máme odehraných jen deset turnajů, ostatní dvanáct," upozornila Sluková, která po náročné sezoně vyhlíží zimní pauzu.

„Uplynulých dvanáct měsíců bylo hodně bolestivých, po vyléčení ramena jsem si užila ve zdraví měsíc a v nejblbější chvíli přišla zlomenina malíčku. Ta bolela tak, že nepomáhaly ani injekce. Mám toho po sezoně plné kecky," poznamenala jednatřicetiletá hráčka s úsměvem.

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová během tiskové konference v Praze.

A trenér – a manžel Slukové – Simon Nausch už plánuje, jak přípravu na příští rok postaví. „Chtěl bych, aby holky dostaly z hlavy to, že jde o olympijskou sezonu. I kdyby Tokio nebylo, tak se budeme připravovat tak, abychom hráli o nejvyšší možné příčky. Holky jsou po Číně smutné, ale na naší práci se nic nemění. Chci, abychom se v zimě podívali do zrcadla a věděli jsme, že víc jsme už pro nadcházející období udělat nemohli. Mám poměrně jasnou představu, jak bych chtěl, aby hrály v Tokiu. A několikrát jsem to už na hřišti viděl," doplnil rakouský kouč.