Nechceme se jen vyběhat, ale postoupit, říká ústecký trenér Pištěcký o pohárové soutěži

Dvě výhry na úvod sezony v mezinárodním poháru Alpe Adria Cup jsou pro basketbalisty BK Ústí nad Labem vzpruhou před vstupem do dalšího ročníku Kooperativa Národní basketbalové ligy. Optimisticky proto může vzhlížet k nadcházejícím bojům i ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Bude to zase kvalitní soutěž," říká ústecký kouč v rozhovoru pro Sport.cz směrem k ligovému kolotoči.

V Alpe Adria Cupu jste porazili chorvatský Osijek a vyhráli jste i u sousedního rivala v Děčíně. Jaký význam přikládáte měření sil v této pohárové akci?

Mezinárodní turnaj nehrajeme jen proto, že se chceme vyběhat. Je to pro nás důležitá soutěž. Čím víc kvalitních zápasů, tím lépe. Cílem všech čtyř účastníků skupiny, kam patří ještě rakouský Graz, je jistě postup do další fáze, kam se dostanou dva nejlepší týmy. Nebude to jednoduché. Kdyby se nám to povedlo i společně s Děčínem, bude to jedině dobře pro český basketbal. Ale stejný úkol si dali i zahraniční soupeři.

Jak se obměnil ústecký hráčský kádr?

S Davidem Šteffelem jsme se nedomluvili na smlouvě, a odešel do Litoměřic. Filip Šmíd zamířil do NH Ostrava. Na jeho post přišel naopak z ostravského klubu Lukáš Bažant. I když nastupují na stejných pozicích, jsou odlišní. Místo Šteffela jsme přivedli Jana Karlovského, který jej může zastoupit na postu pivota.

Daří se vám zapracovávat i další mladé hráče?

Martin David i Honza Maděra jsou schopni si říci o minutáž na hřišti. Loňskou sezonu sice spíše proseděli na lavičce, ale už v mezinárodním poháru teď přesvědčili, že si zaslouží místo i na palubovce.

V domácí lize se nyní představí i řada reprezentantů z nedávného mistrovství světa v Číně. Co to pro nejvyšší soutěž znamená?

Šest českých špičkových basketbalistů je v Nymburce, po jednom reprezentantovi v Pardubicích, Opavě a Olomoucku. Velké pozitivum pro ligu, že se tak kvalitní hráče daří udržet v České republice, a že neodcházejí do zahraničí.

Jak vidíte boj o medaile?

Nymburk je favoritem číslo jedna. Ale Olomoucko i další kluby poskládaly silné týmy, takže Nymburk to nemusí mít jednoduché.

Kam byste se rádi zařadili s Ústím?

Před Nymburk. Ale jestli to vyjde, nevím (úsměv).