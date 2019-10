Karvinští vyjednali dva domácí zápasy a i díky tomu přešli přes izraelský Holon

„Přesně kvůli tomu, abychom zvýšili naše šance postoupit, jsme o dvojzápas na naší palubovce stáli. Postoupili jsme, tudíž můžeme být spokojeni, musím ale uznat, že to bylo náročnější, než jsme si mysleli," uvedl trenér Karviné Marek Michalisko. „Ono se řekne Izrael, ale v jejich lize působí řada hráčů z bývalé Jugoslávie, hráči z Německa, z Afriky, ta kvalita tam je, diváci se o tom přesvědčili v obou zápasech," pokračoval Michalisko.

Zásadním způsobem přispěla k postupu levá spojka Dominik Solák. V sobotním zápase dal pět a v neděli sedm gólů. „Je tam i od toho, aby hru přitvrdil, ale tentokrát zahrál skvěle především v útoku, dal nějaké branky. Měsíc od měsíce se zlepšuje, jde nahoru a roste z něj špičkový hráč," ocenil Soláka trenér. Pochválil i mladíky. „Noworyta chytil šanci, Skalický zahrál skvěle už v sobotu, Urbański se na konci zapojil. Zhostili se toho dobře," řekl Michalisko, jenž v neděli poslal místo Nemanji Marjanoviče do branky Petra Mokroše.

„Je to výborný gólman, my to víme, jednička je Nemo, ale Péťa je výborná dvojka, což potvrdil nedávno v lize v Zubří, kde zachytal výborně, i proti Holonu byl skvělý. Daří se oběma, to je pro trenéra vždy super," liboval si Michalisko.

Izraelci výrazně přitvrdili

Obejít se naopak museli Karvinští bez běloruského pivota Gromyka. „Byť Grom dost chyběl, Venca Franc s Nicolasem Noworytou jej zastoupili výborně," chválil Dominik Solák. „Nebyl to snadný soupeř, ale sami jsme si to ztížili a udělali z těch zápasů drama. Vedli jsme o pět šest branek a nechali soupeře snížit. Možná nakonec dobře, protože to aspoň bylo pro diváka atraktivní," uvedl Solák.

Izraelci po sobotní porážce o pět gólů v neděli výrazně přitvrdili. „Agresivně hráli, to je fakt, ale co jim zbývalo. Vytáhli více obranu, hráli trochu vabank, ale pořád si myslím, že jsme v obou dnech měli vyhrát výrazněji," přemítal Solák.

Soupeře pro druhé kolo se házenkáři Karviné dozvědí po víkendu, kdy bude dohráno úvodní kolo Challenge Cupu. „Slabí soupeři v osudí nebudou a je nám jedno na koho narazíme. Když budeme muset, tak pojedeme do Ruska. Chceme se rovnat se všemi, v přípravě jsme hráli se špičkovými mančafty a ukázali jsme, že se s nimi dá hrát," připomněl Solák.