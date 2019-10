Splněný sparťanský sen! Futsalisté hrají doma Ligu mistrů

Jde se na věc! Historický milník, splněné přání a taky další velký cíl pro futsalovou Spartu je tady. Tým ve čtvrtek vstoupí do základní skupiny Ligy mistrů od 20:00 zápasem proti rumunskému šampionovi Imperial Wet Csíkszereda. „Vyhrát první zápas je základ. My se za nic neschováváme, cíl pro Spartu je postup," říká trenér Beni Simitči. „Věříme, že nám pomůžou fanoušci. Všichni sparťani by se měli spojit a pomoci nám k úspěchu," burcuje publikum, které drží Spartě palce.

Toužil jste po mistrovském titulu, ten nyní máte. Je Liga mistrů dalším splněným snem?

Pokaždé se mluví o Lize mistrů, mám husí kůži. Mám radost, cítím zadostiučinění. Když jsme přišli do Sparty, slíbili jsme fanouškům postup do finále, pak mistrovský titul a po něm Ligu mistrů. Moc mě těší, že naše sliby plníme.

Jaké ambice Sparta ve skupině má?

Když se řekne Sparta, tak nemůžete mít jiný cíl než vítězství a postup. Když někdo říká, že chce udělat co nejlepší výsledek? To přece musí být samozřejmost. O to se snažíte vždycky. Skupina bude obrovsky těžká, ale naším cílem je postup.

Čekají soupeři z Rumunska, Malty a Polska...

Je to skupina bez favorita, každý může vzít body každému. Takže beru jako nejdůležitější vyhrát první zápas proti rumunskému soupeři. Mají řadu skvělých hráčů, tým z Malty má v týmu hodně Brazilců a polský soupeř pro změnu dost reprezentantů. Ale za nic se neschováváme, chceme postup.

Přišla prohra s Chrudimí. Berete to jako varování?

Určitě nás ta porážka vyburcuje. Kluci měli v hlavách stoprocentně Ligu mistrů, Chrudim proti nám hrála jako o život. Beru to, jako když dostanete facku od rodičů, mělo by nám to pomoci. Všichni jsme viděli, že podobný přístup by nestačil a výkony musejí být jiné, Cítím, že kluci jsou nastartovaní, každý chce hrát a být u té historické chvíle.

Liga mistrů chybí fotbalovým fanouškům Sparty, povede se je přilákat na futsal?

Věřím, že přijdou. Co jiného už by si měli přát, než vidět Spartu v Lize mistrů? Nováčkům se obyčejně pořadatelství skupiny nedává, my jsme tuhle šanci dostali. Všichni fanoušci Sparty by se měli spojit a přijít nám pomoci. Sám jsem zvědavý, kolik lidí přijde. Doufám, že bude plno a v té silné skupině právě to domácí prostředí pomůže Spartě k úspěchu.