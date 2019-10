Házenkářky Mostu udržely v lize neporazitelnost a vedou tabulku

Svěřenkyně trenéra Jiřího Tancoše po většinu zápasu dotahovaly vedení Michalovců. Poločas, v němž ztrácely až o čtyři branky, nakonec prohrály o gól, třináct minut před koncem ale narostl náskok hostujícího týmu opět na tři branky. Od stavu 22:25 už však domácí hráčky soupeři skórovat nedovolily a čtyřmi góly duel rozhodly.

"Jsem rád, že jsme se dokázali za nepříznivého stavu zvednout a zápas otočit. Bylo to tentokrát s odřenýma ušima," konstatoval mostecký kouč na klubovém webu. "Velmi nám v brance pomohla Dominika Müllnerová, která chytila důležité míče. Hráčky ale naštěstí věřily, hrály rychle, tlačily se do akcí, ačkoli nebylo moc prostoru. Bylo to důležité utkání českého a slovenského mistra, neměli jsme bohužel moc času na přípravu a možná to bylo i trochu znát," řekl Tancoš.