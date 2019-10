Bohačík začal zběsile. Už chtěl otočit list, ale ještě těží z čínské euforie

„Pozitivní věci z Číny jsme všichni přenesli i na klubovou úroveň. Jsem rád, že ta euforie trvá, i když jsem si říkal, že po létě už otočím list a začnu načisto, tak účinkováním v Číně narostlá sebedůvěra a herní odvaha jsou přece jen znát," mínil jeden z pěti českých reprezentantů v nymburském dresu.

Šestnáctibodová šňůra domácích hned na úvod poslal Bamberg trochu do kolen. „Začali jsme výborně, až neskutečně zběsile, navíc mě tam spadly až neskutečné střely," říkal elitní trojkař, jemuž se zdáli hráči soupeře na začátku unavení. „Možná i z cestování, ani tady netrénovali a než se jim povedlo nastartovat hlavy i těla, tak prohrávali po čtvrthodině už rozdílem pětadvaceti bodů. Pak se ale Bamberg vzpamatoval a úplně jednoduché to s ním nebylo, ale při pohledu na konečný výsledek jde o parádní vstup soutěže," uvažoval Bohačík.

Tre' McLean z Bambergu a Jaromír Bohačík z Nymburka během utkání 1. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů.

Michal Krumphanzl, ČTK

Nymburk vyrukoval s úplně obměněným kvintetem cizinců a srovnal se i s tím, že domácí zápasy musí hrát na pražské Královce. „Jsem rád, že si fanoušci basketu možná i pod vlivem zářijovém pobláznění basketem našli v tak hojném počtu cestu do hlediště. S diváky v zádech se čelilo účastníkovi Final Four minulého ročníku úplně jinak," tvrdil Bohačík.

Podporu z hlediště jim při středečním zápase poskytli i fotbalisté Slavie a hráči Nymburka na oplátku vyrazí za týden fandit na utkání Ligy mistrů s Barcelonou. „Než se vydáme do Edenu, tak v úterý hrajeme zase doma proti Gaziantepu, a když nám podobně vyjde i tohle utkání, bude to super, bude to výborný začátek do sezony," usoudil Bohačík.

Dosavadním maximem českého šampiona z předchozích tří ročníků bylo první kolo play off, letošní plány ale míří až k Final Four. „Týmová chemie se zdá slušná, tak věříme, že dojdeme daleko," tvrdil další hráč národního týmu Martin Peterka.

Pavel Pumprla z Nymburka a Maurice Stuckey z Bambergu během utkání 1. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů.

Michal Krumphanzl, ČTK

Vedle něj oblékali český dres na šampionátu v Číně také Vojtěch Hruban, Martin Kříž a Pavel Pumprla. „Spousta lidí se mě ptá, jestli mám po mistrovství světa ještě motivaci, a já říkám, že ještě větší. Všichni, co jsme byli u tažení v Číně, chceme podobně hezké věci zažít i s Nymburkem. Máme dobře poskládané mužstvo, jde o kombinaci dravého mládí a herní zkušenosti. Na šampionátu jsme všichni nabrali sebevědomí, letos budeme tvrdý oříšek k rozlousknutí," tvrdí Hruban.