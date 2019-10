Vyhráli, ale zuřili. Výkon rozhodčích byl skandální! pěnil trenér Karviné

„Nebál bych se jejich výkon nazvat skandálním," hřímal po utkání trenér Baníku Karviná Marek Michalisko. „Je to obrovský nešvar, co se teď na svazu děje s rozhodčími. Ale už se nebojíme pokut, musíme to říct naplno, protože je potřeba s tím něco dělat. Jde i o renomé celé české házené a tentokrát to bylo do nebe volající," vztekal se Michalisko.

Karviná dohrávala bez vyloučených Zbránka a Soláka, žlutou kartu viděl i trenér. „Já chápu, že v zápase jsou emoce a někdo i díky nim i uletí. Ale zase se vrátí do normálu, protože kluci vědí, jak se v takových situacích chovat. Nicméně musí pro ně být strašně těžké se koncentrovat jen na hru. Sám jsem dostal na začátku utkání žlutou kartu a musel jsem být zticha, protože by nám pak hrozil dvouminutový trest a oslabení pro mužstvo," vykládal Michalisko.

O to více byl za výhru rád. „Kluci si ji vydřeli. Byl to hezký zápas, který mohl být ještě krásnější, kdyby se pískalo opravdu to, co se na hřišti událo, a ne to, co tam někdo chtěl vidět," dodal trenér Karviné.

Šesti góly zatížil konto Pražanů Marek Monczka. „S Duklou jsem za svou kariéru snad nezažil klidné utkání. Zase to bylo vyhrocené, oboustranně tvrdé, trochu jsme tušili, že proti nám budou i rozhodčí. Ale poradili jsme si s tím i díky dobré obraně, jelikož v útoku nám to trochu vázlo. Dostali jsme zbytečné góly při hře sedm na šest," popisoval Monczka.

Karvinští proti Dukle nastoupili bez zraněných pivotů France a Gromyka. Michalisko proto velmi vítá reprezentační přestávku. „Dáme se dohromady, hlavně si ale odpočineme psychicky. Měli jsme nyní důležitou pasáž podzimu a hráli v deseti dnech pět zápasů. Pro hlavu je náročné neustále přepínat na jiného soupeře, studovat videa, jejich kombinace, učit se jejich způsob hry, k tomu pilovat vlastní styl, který proti němu chceme hrát. Chvíli volna všichni přivítáme," pousmál se Michalisko.