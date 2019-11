Šiřina vládne střelcům. Když dva měsíce trénujete s nejlepšími, tak to je to obohacující, říká

„Daří se mi, ale je to dáno i tím, že nám daří jako týmu. To potom sebevědomí roste. Jsem rád, že se mi tak daří, nejdůležitější ale je, že vyhráváme," řekl 31letý Šiřina. „Doufám, že to vydrží a budeme vyhrávat dál a dál. Je mi jedno, jestli budu dávat třicet nebo nula bodů. Na konci je stejně rozhodující jen to vítězství, nebo porážka," pokračoval.

Rozehrávač Opavy i českého národního týmu přitom neměl vůbec snadné léto. S reprezentací bojoval na úspěšném mistrovství světa v Číně, času na oddych proto mnoho neměl. „Přece jen ta minutáž v tom nároďáku nebyla tak velká, aby mě to nějak fyzicky vyčerpalo. Myslím, že mi to naopak pomohlo. Když dva měsíce trénujete s nejlepšími hráči z České republiky, kteří se hrají v evropských týmech nebo v Nymburku, tak je to samo o sobě obohacující. I ta zkušenost z mistrovství, byť jsem nehrál moc minut, mi dost dala. Snažím se to přenést do ligy a zatím se mi to daří. Sezonu jsme rozjeli skvěle a budu rád, když to udržíme," vykládal ostravský rodák

Šiřinovi paradoxně pomáhá odchod druhého rozehrávače Radovana Kouřila do týmu Olomoucka. „Tohle je jeden z hlavních důvodů, proč musím hrát tolik minut a snažit se to tlačit více na sebe, než je možná zdrávo. Jsem teď v Opavě jediný klasický rozehrávač, protože mladý Lukáš Bukovjan ještě sbírá zkušenosti a Radim Klečka, který je taková alternativa za mě, je zraněný. Takže teď to holt musím táhnout já, nebo mě tam zaskakuje Rosťa Dragoun, či Luděk Jurečka," popsal Šiřina.

Aktuálně nejlepší střelec ligy po deváté výhře Opavy nad Novou hutí v řadě našel pro vysoce poraženého soupeře slova uznání. „Chtějí zredukovat zahraniční hráče na co nejmenší počet a dát šanci mladým, což se cení. Ne každý trenér má tu odvahu to tak udělat, protože ty výsledky se nedostaví hned. Je potřeba delší dobu, ale myslím si že to, co tady začali, se v budoucnu projeví," řekl Šiřina na adresu svého mateřského klubu.