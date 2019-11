Chicago - Houston 94:117 Bulls v NBA nedokázali zastavit Hardena, Satoranský dal 10 bodů

Rockets se po pomalejším startu rozjeli po přestávce, od poločasového stavu 50:49 vyhráli úvodní pasáž 30:9 a vybudovali si rozhodující náskok. Vývoj skóre víceméně kopíroval Hardenův výkon, který v první části trefil dvě střely ze sedmi, ale ve zbytku utkání proměnil 10 z 20 pokusů.

"To je to sebevědomí, které mám a které jsem si vybudoval tvrdou prací. Jde hlavně o nastavení hlavy," řekl novinářům Harden. "On je mistr v tom, že co chce, tak si zařídí, aby měl. Občas bych si myslel, že nemusí mít náladu a při hře si bude zkoušet nějaké věci, ale to by nebyl on," konstatoval kouč Houstonu Mike D'Antoni.

Hráč Houstonu Austin Rivers (vpravo) dribluje kolem českého hráče Chicaga Bulls, Tomáše Satoranského.

Matt Marton, ČTK/AP

Russell Westbrook přidal 26 bodů a Clint Capela 16 bodů a 20 doskoků. Na domácí straně bylo střeleckým maximem 13 bodů, na které se dostali Lauri Markkanen, Chandler Hutchison, Thaddeus Young a Wendell Carter, který přidal i 16 doskoků. Bulls se nedařila hlavně střelba z dálky. Zpoza tříbodového oblouku trefili jen čtyři střely z 32.

"Vím, jak dobře umíme střílet, a dneska nám to prostě nepadalo," litoval Markkanen. "Myslím, že v první půli jsme hráli fakt dobře, ale oni nás v té třetí čtvrtině prostě zlomili. Měli jsme dnes dobrou první a špatnou druhou půli," řekl Zach LaVine, autor 11 bodů.

Boston přišel o klíčového hráče

Lídr Východní konference Boston zvítězil v hale San Antonia 135:115, ale přišel o jednu ze svých hvězd. Ze zápasu musel odstoupit se zlomenou rukou Gordon Hayward. Na výhře měl hlavní podíl Jaylen Brown s 30 body a sedmi doskoky. Kemba Walker stihl 26 bodů a osm asistencí.

Dallas vyhrál v Memphisu 138:122 a Luka Dončič se o to zasloužil 24 body, 14 doskoky a osmi asistencemi. Oklahoma City si podruhé v sezoně poradila před svými fanoušky s Golden State (114:108) a vicemistrovští Warriors se s pouhými dvěma výhrami z deseti zápasů propadli na dno tabulky Západní konference i celé NBA.