Každý zápas chceme odehrát na plné pecky, říká trenér René Dvořák o obhajobě titulu a Lize mistrů

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice vstoupili do náročné sezony, v níž účinkují na třech frontách. Kromě snahy o obhajobu mistrovského titulu v extralize je čeká blížící se start v prestižní Lize mistrů a cílem je i úspěšné tažení v Českém poháru. „Každý zápas chceme odehrát na plné pecky,“ řekl budějovický trenér René Dvořák v rozhovoru pro Sport.cz.

Obhájce titulu je vždycky středem pozornosti odborníků, fanoušků i volejbalového okolí. Cítíte po loňském extraligovém triumfu větší tlaky na tým?

Naším cílem je obstát co nejlépe. A tím pádem hned od začátku sezony prokazovat, že patříme mezi špičku. Každý zápas chceme zvládnout, odehrát na vítězství a na plné pecky a v extralize získat tři body. Zatím jsme po sedmi kolech prohráli jen v Ostravě, jinak všechno vyhráli. Nevím, jestli je zaváhání v Ostravě v kontextu celé sezony velkou ztrátou.

Podlehli jste jen na půdě bronzového celku z minulého ročníku. Takže celkově můžete být s aktuálním druhým místem v tabulce spokojeni?

Se získanými body určitě. Ve hře je sice ještě spousta nesrovnalostí, ale snažíme se je každým dalším utkáním vypilovat. O to, jestli momentálně ztrácíme na první Karlovarsko dva body, v této fázi soutěže zase o tolik nejde. Všechny týmy bojují za sebe a v extralize se rozhoduje až v play off.

Jak hodnotíte letní obměnu hráčského kádru?

Vycházíme z toho, co je na trhu a co si může dovolit klub za peníze. Tři hráči odešli, stejný počet přišel. Věřím, že by nové posily mohly a měly bez problémů nahradit dřívější hráče. Až v jednotlivých zápasech, kdy půjde takříkajíc o všechno, se prokáže, jestli jsme něco ztratili nebo kádr dobře doplnili.

Pojďme k Lize mistrů. Co říkáte na složení základní skupiny?

Je našlapaná. Dostali jsme za soupeře z mého pohledu nejlepší klub na světě, jímž je italská Civitanova. K tomu rovněž italské Trentino, vítěze Poháru CEV, a mistra turecké ligy Fenerbahce Istanbul. Samá snůška hvězd. Opravdu budeme rádi za každý vyhraný set. Do Ligy mistrů vstoupíme 5. prosince v Istanbulu.

Co víte o slavném italském klubu Civitanova?

Nastoupí v Česku a poměří se s českým mistrem znovu po roce. Loni na Civitanovu narazil v Lize mistrů tehdejší vítěz extraligy VK Karlovarsko. Máme se svým českým předchůdcem v této soutěži tedy stejného soupeře, který je ve volejbalové Evropě pojmem.