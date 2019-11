Most - Krim 26:31 Mostecké házenkářky v Lize mistryň nepostoupí

Černí andělé právě ve Slovinsku při debutu v Lize mistryň před pěti týdny vybojovali vítězství, soupeře z Lublaně tehdy přehráli o dva góly. V dnešní odvetě v chomutovské aréně však Most od začátku dotahoval, v poločase byl ještě rozdíl dvou branek, ale ve druhé půli už skórovaly častěji hráčky Krimu.

"Dvacet pět technických chyb, to je strašné množství, s tím se takový tým porazit nedá. To byl největší problém dnešního utkání," řekl kouč Jiří Tancoš televizi Sport1. "Je to tím, jak hrajeme: na hranici rizika. Jinak hrát nemůžeme. Soupeři jsou daleko kvalitnější na všech postech, my máme jedinou šanci hrát v takovémhle tempu," uvedl.

Na své svěřenkyně byl pyšný. "Holky bojovaly, snažily se, možná v tom byla i přemíra snahy. Musím je pochválit, je třeba na tom dál pracovat a zlepšovat se," dodal.

V pohárové Evropě české šampionky nekončí, po Novém roce budou pokračovat v Poháru EHF.

Házenkářská Liga mistryň - 5. kolo: Skupina D: Most - Krim Mercator 26:31 (12:14) Nejvíce branek: Zachová 8/1, K. Kostelná a Mikulčíková po 4 - Zuličová 11, Baričová 6, Varagičová 5.