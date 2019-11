Český reprezentant Hadrava je postrachem slavné ligy. Má z toho radost

Šest zápasů, pět výher. Polský Olštýn v PlusLize válí. „Je skvělé, jak se nám teď daří," pochvaluje si Hadrava. „Před sezonou jsme měli malou krizi v přípravě, teď to šlape parádně. Dokonce nás trenér nabádal, ať se na hřišti více radujeme," smál se český volejbalový reprezentant.

Euforie a emotivní gesta, to není nic pro Hadravu. „Mně se tohle moc nelíbí, když je to nucené. Některé diváky to může rozpumpovat, ale většinou tyhle oslavy působí nepřirozeně," dodal.

Přitom právě on si může užívat nejvíce. Český volejbalista je totiž hlavní palebnou silou týmu. V šesti zápasech získal 133 bodů, což je nejvíce z celé soutěže, která je považována za jednu z nejlepších lig na světě. Zároveň je prospěšný také v obraně, úspěšně zablokoval už 15 pokusů, v polské lize je druhým nejlepším hráčem v tomto směru. „Na statistiky se nedívám. Můžete být nejlepším hráčem celé ligy, ale co je vám to platné, když hrajete v posledním týmu. Jde mi spíše o to, aby se nám celkově dařilo," poznamenal reprezentant.

V minulé sezoně skončil Olštýn na desátém místě a na boje o titul musel zapomenout. „To už nechceme opakovat. Do play off letos postupuje osm nejlepších týmů, tam rozhodně chceme být," stanovil si cíl Hadrava. Ukáže se pochopitelně i v dresu české reprezentace. V lednu národní tým čeká olympijská kvalifikace v Berlíně.