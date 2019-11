ČR - Švýcarsko 35:30 Házenkářky na úvod turnaje v Chebu po obratu porazily Švýcarsko

Jelikož český celek stejně jako další tři účastníci turnaje nestartuje na prosincovém světovém šampionátu a další soutěžní zápasy odehraje až na konci března, může kouč Bašný využít chebské klání ke zkoušení hráček. Volno z opor mají například kapitánka Korešová, v minulosti hrající pod dívčím jménem Luzumová, brankářka Satrapová či Knedlíková, naopak do týmu se dostaly i některé juniorky.

Nesehranost v české sestavě byla v úvodu znát a Švýcarky většinu první půle dominovaly. Sice rychle ztratily tříbrankový náskok, ale od 25. minuty šňůrou 6:1 otočily stav a do kabin šly s náskokem 18:15.

"První poločas nebyl dobrý a to především proto, že naše obranná hra nebyla dobrá. Dostali jsme 18 gólů a to prostě nejde. Hlavně i proto, že jsme se chtěli soustředit na naši obrannou hru. S tím určitě nejsem spokojen," uvedl v tiskové zprávě Bašný.

Druhá půle ale jasně patřila domácím. K rychlému srovnání pomohla kanonýrka Jeřábková, která si jen za úvodních deset minut na palubovce připsala pět branek a ve 40. minutě upravila na 22:22.

V české brance se rozchytala gólmanka Řezáčová a domácí tým v posledních 20 minutách převzal otěže utkání. Švýcarky hrály v úzké sestavě a v závěru už jim došly síly.

"Ve druhé půli se to zlepšilo, ta byla podle našich představ. Podařilo se nám zapojit do hry všechny hráčky, především ty mladé, které budou od zítřka hrát turnaj juniorek. V klidu se na to podíváme a rozebereme si chyby v obraně. Doufám, že zítra budeme hrát dobře 60 minut," dodal Bašný.