Nymburští basketbalisté vyhráli v lize 70. zápas v řadě

Na domácích hráčích se v úvodu projevila únava z náročného programu a Ostrava toho využila. Nymburk pozvedli až hráči z lavičky Martin Kříž, Pavel Pumprla a Jakub Tůma, kteří společně s Petrem Šafarčíkem donutili hosty k chybám a ztrátu smazali.

Ve druhé čtvrtině Vojtěch Hruban nasázel 12 bodů v řadě a poslal Nymburk do vedení. Do druhého poločasu už kvůli nevolnosti nezasáhl a odjel předčasně domů. Ve druhé půli se pod košem dařilo Zachu Hankinsovi, který za 15 minut na hřišti stihl 16 bodů. Dobrý výkon podal i Šafarčík, autor 14 bodů.

"Trochu jsem čekal, že to bude vypadat takto, protože hrajeme hodně zápasů v krátké době. Hlavní je, že jsme to dovedli k vítězství a zůstali zdraví. Ostrava hrála opravdu dobře," řekl nymburský trenér Oren Amiel. "Chybí nám teď lehkost, ale vyhráli jsme a to je nejdůležitější," uvedl Šafarčík.

Basketbalová liga mužů - dohrávka 6. kola: Nymburk - Ostrava 95:81 (21:25, 51:39, 76:61) Nejvíce bodů: Hankins 16, Šafarčík 14, Hruban 12 - Newkirk 24, Holsey 19, Páleník 11, P. Bohačík 10.