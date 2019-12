I mistr vousáč se někdy utne. Tenhle koš měl ale platit!

Necelých osm minut před koncem hosté vedli s přehledem o 13 bodů, Harden navíc vypíchl míč soupeři a sám běžel na koš. Dvojtakt a smeč. Jenže míč se zamotal do síťky a zpětným odrazem se pod obroučkou přetočil zase nad koš a odtud se odrazil do hřiště.

Všichni sudí v rychlosti přehlédli, co se vlastně přihodilo. Po utkání se jejich šéf nechal slyšet, že měli za to, že Harden míč sám vyrazil stejnou cestou, kterou balon do koše poslal. V tom případě se body skutečně nepřipisují. Jenže takhle to zkrátka nebylo...

Have you ever seen this before? 🤯 pic.twitter.com/6ce1s4oJYQ — ESPN (@espn) 4. prosince 2019

"Řekli mi, že míč se odrazil od Jamese a vypadl z koše, tak jsem požádal o trenérskou výzvu, aby situaci přezkoumali. Jenže nic se nedělo, nedostalo se mi žádného vysvětlení," rozčiloval se kouč Houstonu Mike D'Antoni, který ale podle šéfa sudích Jamese Caperse požádal o 'challenge' až po třicetivteřinovém limitu...

Hosté vzápětí navýšili vedení na sedmnáct bodů a bizarní situaci by se po utkání mohli jen zasmát, pokud by se jim koncovka zcela nevymknula z rukou. San Antonio totiž dokázalo do závěru normální hrací doby vyrovnat. Ve dvojnásobném prodloužení navíc Harden pokazil dvě klíčové akce a po zápase byl vousatý démon skoupý na slovo.

Teď už je jen otázkou spekulací, jak se duel mohl odvíjet, kdyby sudí nepřehlédli Hardenův regulérní koš. Houston každopádně žádá vedení NBA, aby mu přiřklo výhru, nebo se alespoň opakovalo závěrečných sedm minut a padesát vteřin zápasu od stavu 104:89 pro Rockets...