Volejbalisté Ústí jsou poslední, ale jejich trenér jde k reprezentaci

Zůstaňme u extraligy. V čem vidíte příčiny poklesu týmu až na dno tabulky?

Propad je trochu neočekávaný. Nebylo to tak, že bychom to tušili dopředu. Měli jsme jiné představy. Chtěli jsme se pohybovat kolem osmého místa v tabulce a ze začátku to dokonce vypadalo na lepší pozici. Někteří optimisté nás pasovali až na šestou příčku, ale to bylo spíš přání než realita. Naši soupeři asi nebyli v optimální formě, čehož jsme v některých zápasech využili. Forma nám nevydržela a projevily se nedostatky ve hře.

Neuvažovali jste o zásadních řešeních?

Trenérský třesk v Ústí takříkajíc nehrozí. Ve volejbale není zvykem točit trenéry. Je to spíš o hráčích a o tom, jakou kvalitu jsme schopni angažovat. To záleží i na ekonomické síle klubu. S výsledky nejsme spokojeni, trenérovi Jakubu Salonovi dáváme určité úkoly a analyzujeme to společně. Mohu sdělit, že pan Salon byl jmenován novým asistentem reprezentačního trenéra Michala Nekoly pro lednovou kvalifikaci národního týmu na olympijské hry. Turnaj se hraje v Berlíně.

Jak se vám zamlouvá úroveň probíhajícího ročníku volejbalové extraligy?

Tabulce vévodí Karlovarsko a České Budějovice. Beru to tak, že nahoře jsou sportovně i ekonomicky silné kluby. Není to překvapení. Od třetího místa dolů převažuje velká vyrovnanost a týmy se dokážou vzájemně porážet. Je to otázka aktuální formy. Ústí ale právě na momentální ztrátu herní jistoty doplácí.

Věříte, že v nadcházející sérii zápasů půjde výkonnost Ústí nahoru?

Máme nabitý program. V extralize hostíme Kladno, Liberec a Odolena Vodu. Musíme udělat maximum, abychom vybojovali nějaké body.

V ústeckém klubu už nepůsobí bývalý kouč řady extraligových celků Petr Brom, který byl naposledy v Ústí sportovním ředitelem. Co bylo důvodem jeho odchodu?

Pan Brom už loni nepracoval u ústeckého áčka. Jeho pozice nebyla odpovídající jeho jménu a kvalitám. Letos dostal nabídku z extraligového týmu žen PVK Olymp Praha. Odešel tudíž na jiné angažmá a je tam asistentem trenéra Stanislava Mitáče. Takový je sportovní život, který se týká i trenérů.