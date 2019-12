Brno po vypjatém závěru vyhrálo volejbalovou dohrávku v Příbrami

Příbramští se bez kapitána Martina Böhma, který by po zranění měl nastoupit po Vánocích, trápí a v tabulce jsou předposlední. Proti brněnskému favoritovi dobře začali, získali první set, ale hosté i s pomocí 22 bodů univerzála Římala zápas otočilo.

V koncovce čtvrté sady přitom domácí vedli 23:20, jenže kvůli špatnému střídání přišli o dva body a po čtvrthodině dohadování se pokračovalo za stavu 21:21. Vypjatý závěr zvládli lépe brněnští hráči. Kouč Příbrami Martin Kop označil duel za frašku.

"Chyba byla na straně Příbrami, asi nám pomohla," připustil kouč Ondřej Marek. Jeho kolega Kop zuřil. "To nebylo utkání, to byla fraška," řekl České televizi. "Sebrali nám dva body, že jsme nevystřídali. Na to mají asi právo. Ale potom nás postavili do absolutně špatného postavení. To je proti pravidlům. Absolutně nekorektní závěr utkání," prohlásil Kop.

Extraliga volejbalistů - 11. kolo: Příbram - Brno 1:3 (24, -21, -20, -26) Nejvíce bodů: M. Kriško 13, Kuchař 9, Mäkinen 7 - Římal 22, Hrazdira 16, Licek 15.