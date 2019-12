Futsalová Sparta doma vládne, dobré jméno má i v Evropě. Chceme být ještě lepší, velí kouč Simitči

Je pravda, že nejdříve jste slíbil finále a povedlo se, pak titul a Ligu mistrů a opět jste to zvládli. Jak náročné to bylo?

Nemohli jsme zvládnout všechno najednou, ale postupně se vše daří a jsem za to nesmírně rád. Futsalu jsem fakt hodně obětoval já i moje rodina a futsalový bůh nás za to nejspíš odměnil. Po čtrnácti letech jsme sesadili Chrudim z trůnu, což bylo nejvíc. Historie si to bude pamatovat jméno Sparty, přepsali jsme dějiny českého futsalu.

Byl jste v tu chvíli na své hráče a Spartu pořádně hrdý, že?

Šli jsme postupnými kroky a ta hrdost s nimi rostla. Bylo to, jako když roste dítě. A tady rostlo opravdu rychle. Dostali jsme se z pozice obyčejného týmu rychle nahoru. Teď se o Spartě baví nejen v Čechách, ale i v Evropě. Povedlo se skloubit velkou značku a naši práci. Zapadlo to do sebe a Sparta je tam, kde má být. Tedy na špičce. A nejen českého futsalu.

Narážíte na povedené vystoupení Sparty v Evropě a Lize mistrů?

I na evropské scéně jsme respektovaní. Mluvil jsem s řadou trenérů a to jak po skupině, která byla v Praze, nebo i po pokračování v Bělorusku. A všichni nás chválili. Třeba vedení UEFA moc nechválí, ale tady to udělali. Vnímali chování hráčů, lavičky. Líbilo se jim, že jsme hráli útočně, žádný zaparkovaný autobus. My jsme na každého vlétli a snažili se je dostat pod tlak. A to včetně Barcelony. Ta byla úplně v šoku.

Slavná Barcelona nebyla na nic podobného zvyklá, že?

Přesně tak. Oni soupeře nenechají hrát, ale já hraju stejným stylem. Byli vyvedení z míry a my jsme jim dali gól. Byli v šoku. Já jsem si pořád říkal, že kdyby se nám povedlo uhrát remízu, tak bych byl spokojený. Ale pozor, my jsme na remízu nehráli, chtěli jsme vyhrát. To bych přece ani hráčům nemohl říct. Chtěli jsme vyhrát. A taky jsem si říkal Pane Bože, to je Barcelona, která má rozpočet třeba deset milionů eur a ovládá evropský futsal. Z toho pohledu bych nerozhodný výsledek bral. Škoda, bylo to blízko. Potrestali nás za jednu drobnou věc. Bylo to podobné jako když my jsme tady v lize a trestáme chyby soupeřů. Po utkání přišel trenér soupeře a chválil nás. Říkal, že dlouho je takhle nikdo nepotrápil. Nadřeli se na to.

Na začátku jste mluvil o tom, že chcete, aby byla další sezona ještě úspěšnější. Co tedy bude další krok?

Pohár už jsme získali, uděláme všechno pro to, abychom oslavili obhajobu mistrovského titulu, abychom mohli pokračovat v tažení v Lize mistrů a tam, pokud se tam dostaneme, bychom se chtěli pokusit o postup do Final Four.

Beni Simitči, trenér futsalové Sparty.

Jan Tauber

Tam vás letos nepustila právě zmiňovaná Barcelona, kterou jste ale při losu hodně chtěl...

Přesně tak, přál jsem si ji. Chtěl jsem sebe i hráče konfrontovat s touhle kvalitou. Liga mistrů je ten test, kdy si nemůžete dovolit udělat chybu. Studujete video, standardky soupeře. Beru to tak, že ten test byl úspěšný, i když to nakonec postupem neskončilo. Ale příště bychom mohli mít při losu trochu štěstí (směje se). Chtěli bychom ještě posílit kádr. Někdy už se projevilo, že jsou někteří kluci starší a bylo složité odehrát ve čtyřech dnech tři těžká utkání. Musíme mít i silnou lavičku. Víme, kde jsme měli v tomhle směru manko. Ale to budeme řešit, až zvládneme cíl v podobě vítězství v lize.

Leckdo vám může závidět. Máte v týmu skvělé hráče z celého světa. Jak těžké je tyhle hvězdy ukočírovat?

Samozřejmě jsou to neskuteční hráči a jsme rádi, že je máme. Na druhou stranu, mít takovou skupinu hvězd taky není sranda. Máte je každý den na tréninku, někdy i dvakrát denně. Musíte vědět všechno o jejich sklonech, manýrech, snadno se to neskloubí. V týmu je devět národností, není jednoduché to zvládnout. Takže je velká výhoda, že ty hráče máme, což dokazují výsledky, ale taky je to velká zátěž. Musíte vycítit, co který hráč v dané chvíli potřebuje.

Jak jste spokojený s podporou fanoušků?

Zájem lidí roste, situace je lepší. Fanoušci vnímají, že děláme maximum. Někdy se projevuje i to, že jsou přesycení. Řadě soupeřů dáme deset gólů, a tak je to možná přestává bavit. Takže jdou raději na hokej, kde je to napínavější než ty naše. S lepšími soupeři byla návštěva dobrá a jsem rád za tu podporu. Jezdí s námi i ven. Byli i na Lize mistrů, letěli s námi, bydleli s námi v hotelu. Chtěli jsme se jim odvděčit za přízeň. Hala tedy nepraská ve švech, ale všechno je na dobré cestě. Věřím, že ocení, že jim děláme radost.

Slavná brazilská posila futsalové Sparty - Wilde.

Michal Pavlík

Fanouškům nejspíš chybí fotbalová Sparta v pohárové Evropě... Teď s Barcelonou hrála Slavia.

Kdyby se povedlo, že by ve stejném ročníku hrála fotbalová i futsalová Sparta v Lize mistrů třeba s Barcelonou, to by byla pecka. Fotbalová Sparta si vybrala nějakou cestu, věřím, že se Spartička také časem vrátí na trůn. Chtělo by to, aby liga měla konečně pořadí, jaké má mít (směje se) a Sparta měla titul.

Mluvil jste o náročném programu a nutnosti posílení mužstva. Hodně náročné to musí být i pro vás. Neplánujete posilu také v trenérském týmu?

Náročné to bylo, program týmu byl nabitý. Pro mě asi ještě víc než pro hráče. Ten přijde vezme si dres a jde hrát. Trenéři žijí zápasem celý týden, chystají videa. Co se týče posílení třeba na místě asistenta, nemůžu si dovolit vzít k týmu každého. To musí být člověk, který rozumí mojí filozofii. Musí fandit Spartě, musí to být sparťan. U týmu nemůže být slávista nebo někdo, kdo tu filozofii necítí. To by bylo umělé, přišel by kvůli penězům. Ale Sparta musí být na prvním místě. Mohl bych vzít někoho ze zahraničí, samozřejmě to ale bude znamenat i finanční zátěž. Všechno musíme promyslet. Po posledním utkání ale určitě někam zmizím na dovolenou a nebudu dělat absolutně nic (směje se). Potřebuji si odpočinout.

S úspěchy se musejí hlásit i potenciální silní partneři...

Generálního partnera máme v hledáčku. Děláme si jméno a jsme v jednání. Po novém roce se to bude krystalizovat. Za Tipsport jsme rádi, projevil zájem. Sponzorují i velkou Spartu, to je nejlepší kombinace. Jsme jim vděční. Oni jsou jednička na trhu, jsou to profíci a spojili síly s námi, kdy se jim snažíme na oplátku nabídnout maximální profesionální práci.