Jihostroj bojuje s obry v Lize mistrů: Inspiruje nás fotbalová Slavia

Už tři roky Tomáš Skolka funguje jako asistent trenéra ve volejbalovém týmu Jihostroj České Budějovice. A v současné době má společně s hlavním trenérem René Dvořákem nejvíce práce. Kromě domácí UNIQA extraligy musí oba připravovat tým na slavné soupeře z Ligy mistrů. „V této fázi je to náročné, hlavně cestování a únava. Ale do Ligy mistrů jsme vstoupili úspěšně. Uhráli jsme set s Civitanovou, což byl bonbonek v předvánočním období," líčí spokojeně Skolka.

A jaká bude strategie proti Trentinu? „Na prvním místě je nadšení, že můžeme s těmito týmy hrát. Zároveň nepůsobíme vůbec odevzdaně. Chceme podat co nejlepší výkon. A samozřejmě servis, to je hlavní stránka, na kterou dáváme v těchto zápasech důraz. Chceme soupeři hru co nejvíce znechutit právě servisem," prohlašuje asistent trenéra jihočeského týmu. Zároveň přiznává, že pečlivě sledoval letošní účinkování fotbalové Slavie v Lize mistrů. „Tím nasazením a bojovností Slavie se určitě chceme také inspirovat."

Jihostroj se v soutěži opírá o skvělé výkony univerzálů – Marka Šotoly a Filipa Křesťana. „Rozhodujeme se zápas od zápasu, kdo z nich nastoupí. Tím, že je Šotola zraněný, je to v tuto chvíli jasné. V Itálii bude hrát Filip Křesťan, druhý univerzál nastoupit nemůže. Pro kvalitu tréninku je to skvělé mít dva lidi, co bojují o místo," dodal Skolka.