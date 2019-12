Volejbalisté budou o olympiádu hrát bez Hadravy a Džavoronoka

"Představovali jsme si, že budeme v nejsilnějším možném složení, ale je to termín uprostřed klubové sezony a nic jiného se s tím nedá dělat. Trenér udělal nejsilnější možnou nominaci," řekl ČTK manažer národního týmu Miloslav Javůrek.

Hadravu z nominace vyřadilo zranění lýtka, které si způsobil minulý týden v utkání polské ligy v dresu Olštýna. "Je to natolik závažné, že se přes jeho obrovskou vůli a ochotu nemůže zúčastnit. Je to velká škoda," litoval Javůrek.

Džavoronok preferuje italskou ligu

Dvaadvacetiletý Džavoronok hraje za italskou Monzu a s realizačním týmem reprezentace se dohodl, že v kvalifikaci nenastoupí. "Soustředí se na svoji těžkou italskou ligovou sezonu. Dle jeho slov je to zapříčiněno i špatným startem do sezony," řekl Javůrek. Monza je aktuálně v italské Serii A na osmém místě.

Kvůli zdravotním problémům chybí také smečař Adam Bartoš či blokař Oliver Sedláček. "Doléčuje problémy se zády," uvedl Javůrek.

Nechybí Janouch, Finger ani Galabov

Z krajánků jsou ve čtrnáctičlenné nominaci kouče Michala Nekoly kapitán a nahrávač Jakub Janouch, univerzál Michal Finger a smečař Jan Galabov. Zbytek sestavy tvoří hráči tuzemské extraligy, z které si vybojovali účast například nahrávač Luboš Bartůněk a univerzál Patrik Indra. Nechybí zkušený smečař Petr Michálek a po dvou letech se do reprezentace vrací ostřílený blokař Radek Mach.

Volejbalisté zahájí přípravu 26. prosince v Jablonci nad Nisou a znovu se sejdou 1. ledna v Praze, odkud se 3. ledna vydají vlakem do Berlína. Přípravné zápasy hrát nebudou. "Měli jsme nabídky, ale bylo by to s cestováním, což jsme nechtěli. Preferovali jsem zůstat v domácím prostředí a odtrénovat to," vysvětlil Javůrek.

Volejbalisté začnou boj ve skupině 5. ledna s domácím Německem, 7. ledna se střetnou s Belgií a o den později s vicemistry Evropy Slovinci. Do semifinále postoupí dva nejlepší celky. Česká reprezentace se dostala mezi osmičku účastníků díky výsledkům na zářijovém mistrovství Evropy, kde obsadila 13. místo.