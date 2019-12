Házenkářky Slavie prohrály v Porubě a pohárové stříbro nezopakují

Házenkářky Slavie neobhájí stříbrné medaile z uplynulých dvou ročníků Českého poháru. Pražanky dnes v posledním čtvrtfinálovém utkání podlehly na hřišti Poruby 25:30. Před ostravským týmem se do semifinále probojovaly Olomouc, Písek a Most, který může pohárovou trofej získat potřetí za sebou. Final Four se uskuteční v polovině března.