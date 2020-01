Bylo by příjemné vstřelit nějaký gól, těší se Horák na vstup do házenkářského ME

V civilu je neustále dobře naladěný, ale na hřišti se mění v obrovitého drsňáka, který zejména v defenzívě nedá soupeřům nic zadarmo. Sedmatřicetiletý Pavel Horák by měl patřit k hlavním oporám českých házenkářů, kteří v pátek od 18:15 vstoupí ve Vídni zápasem s domácím Rakouskem do evropského šampionátu. Český házenkář Pavel Horák se před startem mistrovství Evropy usmívá. Václav Šálek, ČTK „Už se hrozně těším. Rakušany požene dopředu desetitisícové hlediště, ale já doufám, že se v něm neztratí ani naši fanoušci. Mám informace, že mnozí pojmou návštěvu utkání jako zastávku na cestě z lyžovačky v Alpách. I z mého rodného Přerova se chystá přijet hodně příbuzných, kamarádů a známých. Věřím, že je nezklameme," je přesvědčený Horák. Proti němu bude stát spoluhráč z německého Kielu Nikola Bilyk. „Je mladý a strašně šikovný. A bohužel i zdravý," zavtipkoval. „V poslední době ovšem nebyl úplně v optimální formě. Třeba podlehne doma tlaku a první tři jeho střely půjdou mimo," smál se český vousáč. Oba poslední šampioni vstoupili do ME v házené vítězně Horák ví, že se národní mužstvo octlo ve zrádné skupině, v níž budou soupeři Čechů i Severní Makedonci a Ukrajinci. „Všechny týmy jsou hrozně vyrovnané. Postoupit mohou kterékoliv dva celky. Cítím se dobře, udělám naprosté maximum, abychom mezi nimi byli my," tvrdí. Zatímco za Kiel nastupuje takřka výhradně pouze v obraně, na mistrovství Evropy by měl pomoct českému mužstvu také v ofenzívě. „Je samozřejmě příjemné, když dá člověk nějaký gól. Snad mi tam něco spadne," uvítal by Horák. V Kielu je jeho trenérem nedávný parťák z reprezentace a ikona světové házené Filip Jícha. Protekci však prý u něj nemá. „Žádné velké kamarádství se tam nepěstuje. Na to je Filip příliš velký profesionál. Ale nestěžuju si, je to dobrý kouč. Bere funkci strašně zodpovědně, je teď ještě větší puntičkář, než býval jako hráč," vypozoroval. Loňský přestup si Horák nemůže vynachválit. „Kousek od tréninkového centra je golfové hřiště. Připravujeme se většinou jen dopoledne, a tak mám dost volného času. Zápasů je hodně, cestujeme i po Evropě. A někdy dokonce vlakem," vypočítal pozitiva.