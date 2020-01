ČR - Severní Makedonie 27:25 Čeští házenkáři zvýšili šance na postup ze skupiny. Francie zažívá šok!

Čeští házenkáři v druhém utkání na evropském šampionátu porazili Severní Makedonii 27:25. Reprezentanti si po páteční úvodní prohře s domácím Rakouskem připsali první body v základní skupině B a zvýšili své šance na postup. Doslova šok musí vstřebat Francie. Bronzový tým z minulého šampionátu i loňského mistrovství světa prohrál v nedělním šlágru skupiny D v Trondheimu 26:28 s domácím Norskem a už po dvou zápasech má jistotu, že do další fáze neprojde.

Český celek ve Vídni v poločase prohrával 9:11, ale výrazně zlepšeným výkonem po přestávce skóre otočil. Sedmi góly k výhře pomohl Stanislav Kašpárek, vynikající výkon předvedl i brankář Martin Galia. Reprezentanti zdolali Severní Makedonii, která je v posledních letech několikrát porazila i kvůli chybám rozhodčích, podruhé za sebou.

Národní tým uzavře skupinu ve Vídni v úterý proti Ukrajině. Do další fáze turnaje postoupí první dva týmy. Reprezentanti obhajují šesté místo z minulého Eura, kde vyrovnali historické maximum. Letošní šampionát se poprvé v historii hraje ve třech zemích a za účasti 24 týmů.

Čeští házenkáři se radují z prvního vítězství na MS.

RonaSolakld Zak, ČTK/AP

Na rozdíl od prvního zápasu začal v české brance Galia, naopak v úvodní sestavě znovu chyběl nejlepší střelec minulého Eura Zdráhala. Zatímco v pátek se reprezentanti trápili v obraně, tentokrát jim v první půli před zaplněnou vídeňskou halou, kde měli početní převahu makedonští fanoušci, nefungovala ofenziva.

Po vyrovnaném úvodu a vedení 5:4 v 11. minutě se Čechům zcela přestalo dařit v útoku. Nemohli se prosadit přes organizovanou makedonskou obranu a za více než 14 minut dali jediný gól.

Skvělé zákroky brankáře Galii

Jen díky skvělým zákrokům brankáře Galii se soupeř, který na úvod šampionátu porazil Ukrajinu 26:25, nedostal do vyššího než dvougólového vedení. Češi šli v poločase do kabin se ztrátou 9:11, po přestávce ale jako by vyběhl na palubovku jiný tým. Reprezentanti šňůrou pěti branek rychle otočili z 10:12 na 15:12.

Tomáš Babák v zápase se Severní Makedonií.

Ronald Zak, ČTK/AP

Na českém obratu se výrazně podílel Kašpárek, který se po změně stran trefil hned šestkrát. V 51. minutě se za stavu 21:18 fenomenálním zákrokem blýskl Galia a vzápětí Zdráhala poslal poprvé v utkání Čechy do čtyřbrankového vedení.

Makedonci však v přesilovce snížili na rozdíl jednoho gólu a Manaskov v 55. minutě srovnal na 22:22. Balkánský celek pak dvakrát zareagoval na českou vedoucí branku. V 58. minutě ale Babák s velkým štěstím posunul stav na 25:24 a na druhé straně selhal z pivota Markovski. Zdráhala poslal Čechy do dvougólového vedení a po snížení necelou půlminutou před koncem z úhlu definitivně rozhodl první trefou na šampionátu Vančo.

Francie senzačně končí už ve skupině

Francouzský tým kolem hvězdy Nikoly Karabatice totiž na úvod turnaje před dvěma dny senzačně podlehl Portugalsku a má nulu na kontě. Hvězdou dnešního zápasu byl trondheimský rodák Sander Sagosen, jenž před téměř devíti tisíci diváky nastřílel deset branek.

Házenkář Francie Romain Lagarde (vlevo) se snaží zastavit Nora Magnuse Abelvika Roda.

Ntb Scanpix, Reuters

V druhém utkání skupiny navázali Portugalci na výhru nad Francií vítězstvím 27:24 nad Bosnou a Hercegovinou a mají spolu s Norskem jistý postup do čtvrtfinálové skupiny.

O ten se naopak musejí obávat další spolupořadatelé šampionátu Švédové, kteří dnes ve skupině F v Göteborgu podlehli 19:21 Slovinsku. To je v čele tabulky se čtyřmi body, Švédové mají dva body stejně jako Švýcarsko, jež v neděli i díky 15 gólům Andyho Schmida porazilo 31:24 Polsko.

Mistrovství Evropy házenkářů ve Vídni: Skupina B (Vídeň): ČR - Severní Makedonie 27:25 (9:11) Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia - Hrstka 3/2, Bečvář, Jurka, Horák 2, Kašpárek 7, Babák 5, Číp 3, Vančo 1, Zdráhala 5/1, Klíma, Solák, Mubenzem, Zeman 1, Mojžíš. Nejvíce branek S. Makedonie: Lazarov 11/4, Manaskov 5. Rozhodčí: Kurtagic, Wetterwik (oba Švéd.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 4/4. Vyloučení: 6:3. Diváci: 6642. Rakousko - Ukrajina 34:30 (18:17)

Tabulka: 1. Rakousko 2 2 0 0 66:59 4 2. ČR 2 1 0 1 56:57 2 3. Severní Makedonie 2 1 0 1 51:52 2 4. Ukrajina 2 0 0 2 55:60 0

Skupina D (Trondheim): Portugalsko - Bosna a Hercegovina 27:24 (12:11) Francie - Norsko 26:28 (15:14)

Tabulka: 1. Norsko 2 2 0 0 60:52 4 2. Portugalsko 2 2 0 0 55:49 4 3. Francie 2 0 0 2 51:56 0 4. Bosna a Hercegovina 2 0 0 2 50:59 0

Skupina F (Göteborg): Švýcarsko - Polsko 31:24 (14:12) Švédsko - Slovinsko 19:21 (9:10)