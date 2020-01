Rakousko - Severní Makedonie 32:28 Házenkářům stačí k postupu neprohrát s Ukrajinou o více než gól

V zamotané skupině B ve Vídni měly před dnešními posledními zápasy naději na postup všechny čtyři celky. Pokud by Severní Makedonie porazila Rakousko o dva až tři góly, ztratil by český tým šanci na účast v další fázi turnaje ještě předtím, než by ve Stadthalle nastoupil proti Ukrajině.

Černý scénář pro reprezentanty se však rychle rozplýval. Rakušané téměř od samého úvodu jasně dominovali a proti nečekaně odevzdaným Makedoncům mířili za třetím vítězstvím ve skupině. V poločase vedli 18:12 a brzy po přestávce náskok navýšili už na 11 branek. Hosté už jen zkorigovali v závěru skóre šňůrou šesti gólů.

Rakušané potvrdili dobrou formu a navázali na výhry nad českým týmem a Ukrajinou. Do další fáze turnaje, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, prošli s dvěma body.

O druhém postupujícím se rozhodne mezi českým výběrem a Ukrajinou. Lepší výchozí pozici mají svěřenci Jana Filipa a Daniela Kubeše, kteří si s dvěma body na kontě mohou dovolit i porážku o jednu branku. Zápas začne ve 20:30.

Mistrovství Evropy házenkářů v Rakousku, Norsku a Švédsku: Skupina B (Vídeň): Rakousko - Severní Makedonie 32:28 (18:12), 20:30 ČR - Ukrajina.