Zraněného Klímu nahradil na Euru házenkářů Patzel

Klíma se zranil při dopadu z výskoku na tréninku před úterním závěrečným třetím zápasem základní skupiny s Ukrajinou, kterou reprezentanti ve Vídni porazili 23:19 a postoupili do další fáze turnaje.

"Že se Matěj zranil, je smůla. Je to hráč, který má v národním týmu budoucnost. Chtěli jsme ho nasadit, to zranění nás mrzí. Kdyby tady hrál, nasbíral by zkušenosti, z kterých by těžil do budoucna," řekl novinářům Kubeš.

V sedmnáctičlenném výběru Klímu před čtvrtfinálovou skupinou nahradil spoluhráč z pražské Dukly Patzel, který se těsně nevešel do původní nominace na Euro.

"Matěj už odcestoval a k výpravě se připojil Vojta. Takže je nás už zase 17. Má to i takový trochu vtipný podtext v tom, že oba hrají v Dukle. Znají se velmi dobře, takže se vlastně vystřídali," podotkl Kubeš.

Do čtvrtfinálové skupiny vstoupí reprezentanti ve čtvrtek zápasem s obhájcem titulu Španělskem.