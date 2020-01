Skandál v USA! Fotbalista NFL plácl strážníka přes zadek, byl na něj vydán zatykač

Video z incidentu během oslav zachycuje strážníka v šatně týmu Louisianské státní univerzity, jak se snaží mírnit bujarý večírek novopečených šampionů. Jednomu z hráčů přitom kontroluje obsah láhve. Strážníkovi se zřejmě také nelíbilo, že si hráči dávají vítězné doutníky v místech, kde to řád stadionu nedovoluje.

Postup strážce zákona se naopak vůbec nezamlouval hráči Clevelandu Browns Beckhamovi, který se zdál být z jednání veřejného činitele natolik konsternován, že ho zřejmě udeřil dlaní do zadní části těla. Policie v New Orleans posléze uvedla, že získala zatykač na základě obvinění z přestupkového jednání, k němuž došlo na stadionu Mercedes-Benz Superdome v New Orleans.

The New Orleans Police Department has issued an arrest warrant accusing Odell Beckham Jr. of simple battery. https://t.co/90SH6NKA0Q pic.twitter.com/MK2ShjD2na — SportsCenter (@SportsCenter) January 16, 2020

„Incidentu jsme si vědomi, Odella a jeho zástupce jsme kontaktovali," vydal ke kauze prohlášení klub Cleveland Brown, ve kterém Beckham působí. „Hráč i jeho zástupci spolupracují s příslušnými orgány, aby situaci řádně vyřešili," dodal hříšníkův zaměstnavatel.

Jenže to není vše, co sedmadvacetiletý rodák z Louisiany ředvedl. Na dalším videu Beckham univerzitním fotbalistům rozdává peníze, což by pro něj mohl být další problém. Hráči univerzitního amerického fotbalu mají totiž zakázáno za sportovní výkony přijímat jakoukoliv hotovost.

Zástupci LSU dříve uvedli, že peníze mohly být falešné. To ovšem nepotvrdil quarterback Joe Burrow, který v příští sezoně vstoupí do NFL. Budoucí hvězda soutěže se nechala slyšet, že peníze byly skutečné. Tigers tak své původní prohlášení stáhli a i tato záležitost zřejmě bude mít pro Beckhama nějaké důsledky.

Hráč amerického fotbalu Odell Beckham Jr. oslavuje triumf LSU Tigers ve finále americké univerzitní ligy

Mark J. Rebilas, Reuters

Beckham Jr. strávil v týmu LSU Tigers tři roky své vysokoškolské kariéry. V roce 2014 si ho v draftu vybral klub New York Giants. Do Clevelandu byl vyměněn v roce 2019.