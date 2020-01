Zabíjejí nás neproměněné šance, řekl házenkářský gólman Mrkva

Brankář Tomáš Mrkva dělal v den 31. narozenin proti Chorvatsku, co mohl, a připsal si dvanáct úspěšných zákroků. Ani jeho skvělý výkon ale nestačil na to, aby čeští házenkáři získali na evropském šampionátu první body ve čtvrtfinálové skupině. Těsnou porážku 21:22 po inkasovaném gólu v předposlední sekundě připsal Mrkva hlavně zahozeným šancím.

"Je to takový začarovaný kruh. Výborná obrana, zahrajeme rychlý útok, proskočíme a nedáme to. A znovu dokola. Je to strašně ubíjející, když nedáme vyložené šance," řekl novinářům Mrkva.

"Zase jsme postavili super obranu, to nám funguje super, já něco chytnul. Dostali jsme 22 gólů, což je dobré. Nevím, ale na 20 gólů to proti takovým soupeřům asi těžko stáhneme. Když vybojujeme iks balonů a ikskrát netrefíme bránu nebo necháme vyniknout jejich gólmana, který dnes taky chytal skvěle, tak je to už takové jako házet hrách na stěnu," dodal Mrkva.

Zápas rozhodl sekundu před koncem Luka Stepančič. "Zbývalo 30 sekund, bylo to sedm na šest. Možná jsme měli zkusit zahrát jeden faul, těžko říct. Ale poslední střela to úplně nerozhodla. Nás strašně zabíjejí neproměněné vyložené šance, proti top týmům se musí dávat. Potom budeme mít i proti top týmům šanci na vítězství," řekl Mrkva.

Jeho tým se trápil v útoku hlavně na přelomu poločasů, kdy přes 12 minut neskóroval. "Chorvati měli taky super obranu, do některých situací nás natlačili, že nebylo kudy. Jejich brankář Ašanin chytal výborně. Ale ty vyložené šance bychom měli dávat. Byla to taková házená z 80. let, co se týče výsledku," uvedl Mrkva.

Poprvé v životě si zachytal zápas na narozeniny. "Trochu to zhořklo, samozřejmě s výhrou by to bylo sladší. Ale na světě jsou horší věci. Pořád je to jenom sport. Máme ještě jeden zápas s Německem a porveme se o to, abychom ho vyhráli," prohlásil Mrkva.

"Musíme se prostě poučit. Pokud se nám podaří ty vyložené šance konečně dostat do branky, myslím, že bychom mohli pomýšlet na to, abychom uhráli lepší výsledek, než je prohra o jeden gól," dodal gólman německého Bergischeru.