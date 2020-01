Unikátního pomocníka mají v této sezoně volejbalové Lvi Praha. Přímo na palubovce jim sice proti soupeřům nepomůže, když ale hledají posilu, nebo zkoumají, kde by mohl mít soupeř slabší místo, přichází ta správná chvíle statistické aplikace SmartVolley. „Kdy získáme titul si tím způsobem asi nespočítáme, jinak je to ale obrovský pomocník," pochvaluje si trenér momentálné pátého týmu tabulky. Tomáš Pomr.

Aplikaci Smart Volley v klubu sami vyvíjejí a Pomr dobře ví, jaký poklad má k dispozici. V minulosti totiž trenéři dlouhé hodiny sledovali přenosy, aby poznali, jak vyzrát na soupeře. Stejně tak nemusí hledět při hledání posil jen na sestřihy agentů, kteří chtějí najít angažmá svým klientům. SmartVolley promluví řečí čísel a trenér má během okamžiku výraznou nápovědu.

Díky tomu už pražští Lvi angažovali před sezonou posily - Australana Thomase Ewena Douglase a Slovince Mateje Mihajloviče ze zahraničí a třeba i ústeckého Luboše Bartůňka. Kouč si "proklepl" i blokaře Jiřího Krále, bývalého vítěze Ligy mistrů, jenž se do Čech vracel po dlouhých patnácti letech.

„Všichni zapadli do týmu, ukázalo se, že jdeme po správné cestě," pochvaloval si Pomr. „Získali jsme kvalitu a navíc to určitě nejsou nejdražší hráči," dodává, že díky zmíněné aplikaci lze získat výborné hráče a přitom klub nestáli balík peněz.

Cíl Lvů je jednoznačný, chtějí fungovat jako profesionální tým. A ten se neobejde právě i bez podobných technických vymožeností. V klubu ji mají na triku tři matematici a tři vývojáři. A díky tomu má trenér Pomr k dispozici na české poměry výjimečný servis.

„Třeba za čtyři kliknutí tak získáte o daném hráči relevantní data. U našeho týmu zase vidíme, kde vyčníváme a kde máme co dohánět," chválí si novinku.

Předseda Lvů a podnikatel Tomáš Janeček (vlevo). který novou aplikaci vymyslel.

Že by bylo součástí tréninku i to, že by jednotlivým hráčům říkal, že je třeba v rychlosti podání druhý, pátý či třeba devátý, tak to prý u Lvů nefunguje. „Ale i tréninky v tomhle směru sledujeme, jak hráči pracují," dodává a věří, že úspěšné mládežnické týmy Lvů Praha jednou posunou úspěchy do kategorie dospělých.

„Jak jsem říkal. Že bychom si dopředu spočítali, kdy bychom získali třeba titul, to nedokážeme. Ale že budeme zajímaví pro naše mladé hráče a oni nám neodejdou ke konkurenci, toho dosáhnout chceme. V tom by nám SmartVolley pomoci měl. A pak by mohl přijít i ten velký úspěch," dodává optimisticky Pomr.