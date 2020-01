Podle Zdráhaly nezastihlo Euro tým v takové euforii jako předloni

"Samozřejmě pokud se podíváme na výsledky, pouze na body, tak nás to zastihlo v horší formě než před dvěma lety. Je lehké hrát, když jsme v euforii, což byl rok 2018. A je daleko těžší hrát, když nad tím hodně přemýšlíte, proč se nedaří, proč prohráváte o jeden dva góly," řekl novinářům Zdráhala po porážce 22:26 s Německem.

"Výsledkově to určitě není potěšující. Ale na druhou stranu zahrát čtyři zápasy v diskomfortu toho, že víte, že se vám úplně nedaří, že nejste na vítězné vlně, vám určitě do budoucna pomůže. Celý turnaj, i když to výsledkově nebylo nic extra, bude mít přínos pro mladé kluky do budoucna a budou se jen zlepšovat," dodala šestatřicetiletá spojka.

Český celek na úvod turnaje prohrál s domácím Rakouskem, poté ale v základní skupině porazil Severní Makedonii i Ukrajinu a postoupil do čtvrtfinálové fáze. V ní ale nezískal ani bod - podlehl Španělsku, Bělorusku, Chorvatsku i Německu.

"Kromě Španělska to byly všechno zápasy, které byly hratelné, a neuhráli jsme z toho ani bod. O to je těžší to skousnout, než kdybychom prohrávali jednoznačně. Ve čtyřech zápasech jsme nebyli schopni to zlomit na naši stranu, když se to láme v 50. minutě," uvedl Zdráhala.

"Jsme schopni hrát 50 minut vyrovnanou hru a pak prohrajete. Je to těžké. Když prohrajete jednou, podruhé, potřetí, tak to v těch hlavách je. V každém případě nějaký posun tam je, ale chybí nám klid v zakončení. Naše nejslabší stránka byla asi hlava. Na top úrovni rozhoduje z 90 procent hlava," dodal nejlepší střelec předloňského Eura.

Také letos byl hlavním tahounem v útoku. Opět se stal nejlepším týmovým kanonýrem, v sedmi zápasech dal 37 branek. Přitom až do listopadu zápolil s následky zranění. "Doufal jsem, že na tom budu dobře. Ale vůbec jsem nevěděl, protože tak dlouho zraněný jsem ještě nikdy nebyl. Pro mě je potěšující, že jsem se dokázal připravit jak fyzicky, tak v hlavě na to, abych podával výkony, které pomůžou mančaftu," řekl Zdráhala.

Proti Německu se mohl stát po kouči Janu Filipovi a Filipu Jíchovi třetím českým hráčem, který dá na evropských šampionátech 100 branek. Trefil se ale jen dvakrát, takže mu chybí ještě tři góly.

"Dnes mi to tolik nešlo. Klukům Tomáši Babákovi a Bečimu (Bečvářovi) se dařilo, tak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Kdybych hrál dobře, asi bych to dosáhl. Asi bych byl rád, ale nijak mě to nemrzí," uvedl Zdráhala.

Zatím neví, jak dlouho ještě bude v reprezentaci pokračovat. "Něco jiného je pozice gólmana. Nechávám to otevřené, sport je o tom, že se to může během chvíle změnit. Musím se rozmyslet, ale baví mě být součástí toho, když se něco buduje. A náš mančaft se stále buduje. Jsou tu mladí kluci, kteří možná ještě budou chvíli potřebovat pomoc ode mě, Martina (Galiy), Pavla Horáka. Myslím, že si všichni sedneme a pobavíme se o tom, jak to bude," dodal.