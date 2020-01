Horníci Perušič a Schweiner si na olympiádu věří. Čeká je klíčový půlrok

Ostravu si beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner při svých dvou návštěvách zamilovali. Tak jako na písku v Dolní oblasti Vítkovic se jim nikde ve světě nevede. V premiéře před dvěma roky došli do semifinále, loni hráli finále. Pokud se jim na konci května (20. – 22. 5.) podaří na skvělá ostravská vystoupení navázat, mohli by si pod vysokými pecemi definitivně zajistit postup na vytouženou tokijskou olympiádu.

„Nám se v Ostravě hraje úžasně. Pro někoho ta divácká kulisa může být svazující, ale pro nás to je jako třetí hráč na hřišti. Doufám, že i tento rok tady něco předvedeme a uhrajeme nějaký výsledek," říká David Schweiner, který se svým parťákem Perušičem navštívil Ostravu tentokrát netradičně v lednu.

V hornickém muzeu Landek Ostrava natáčeli promo video k třetímu ročníku J&T Banka Ostrava Beach Open. Vystupovat v něm budou v rolích horníků. „Oblékli jsme se do havířského a cvičně v hornickém muzeu sfárali do dolu. Nikdy jsem na podobném místě nebyl, natož abych si vyzkoušel tuhle práci. Je to pro mě velkou inspirací ke studiu, protože s mojí manuální zručností bych se jako horník neuživil. Dokonce jsme při natáčení zlomili krumpáč," smál se Ondřej Perušič, jenž si z hornického muzea odnesl víc než jen zážitek.

Ondřej Perušič a David Schweiner při návštěvě Ostravy.

Jiří Tomaškovič, Sport.cz, Právo

„Podařilo se mi odcizit havířské oblečení. Našel jsem ho ráno v batohu, kam jsem ho nešťastnou náhodou zabalil. Jsem totiž vyhlášený svým módním stylem a ta děravá kamizola připomínala spoustu mých věcí," smál se Perušič a slíbil, že horní díl fáraček vrátí. „Jinak by se říkalo, že kleptoman Perušič vybrakoval hornické muzeum."

Navážou na loňský úspěch?

Medailemi nabitý 🇨🇿 víkend podtrhlo fantastickým výkonem i duo plážových volejbalistů Perušič & Schweiner.🏐 Zřejmě slušnej oddíl...👏 📸Pavel Lebeda pic.twitter.com/SxJvJ7ijxh — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 3, 2019

Rozhodující půlrok před olympiádou

Téměř rovnou z Ostravy zamířil nejlepší český pár do Říma, kde zahájí soustředění před klíčovým půlrokem dosavadní kariéry. Perušič se Schweinerem hráli na evropském i světovém šampionátu. Nyní by velmi rádi okusili i atmosféru olympijských her. Stačí relativně málo - udržet aktuální pozici ve světovém žebříčku, kde jsou těsně za první desítkou.

Do Tokia pojede v létě týmů osmnáct. Olympijská kvalifikace se uzavírá 14. června. Tři týdny po turnaji v Česku. „Naše pozice je slibná, máme to dobře rozehrané a teoreticky bychom už v Ostravě mohli mít jistotu. Dvě až tři pátá místa ze čtyřhvězdičkových turnajů by nám hodně pomohla. Anebo bychom mohli na posledním pětihvězdičkovém kvalifikačním turnaji v Římě být pátí, nebo devátí. To by nám mohlo taky stačit. Ale spoléhat na poslední turnaj se nám nechce. Doufejme, že to uhrajeme už v těch jarních turnajích," popisuje Schweiner.

Připravovat se na ně budou věčně vysmátí kluci na soustředění v Římě a na Tenerife. „Myslet v lednu na olympiádu zatím moc nechceme. Pro nás je důležité se zaměřit na to, abychom se přes zimu zase o kus zlepšili jako před každou minulou sezonou. Pokud zahrajeme dobře, tak věřím, že to bude stačit na olympiádu. Pokud ne, tak riskujeme, že nás ostatní týmy přeskočí a nezasloužíme si tam hrát," má jasno Perušič.

„Pořád vlastně zjišťujeme, kam až jsme schopni dojít. Před třemi roky jsme byli stí na světě a až v Ostravě jsme vlastně zjistili, že dokážeme hrát s nejlepšími. Přesto vidím naše šance dostat se do Tokia v tuto chvíli tak padesát na padesát," přemítá Perušič.