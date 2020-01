Zraněný volejbalista Hadrava v Polsku trpí. Jeho tým zapomněl vyhrávat

Skvěle rozehraná sezona se proměnil v pořádný průšvih. Volejbalista Jan Hadrava se už šestým týdnem potýká se zraněním. Jeden z nejlepších univerzálů polské ligy si během utkání natrhl lýtko a od té doby jeho Olštýn nevyhrál. V současné době je s devíti porážkami na osmém místě. „Je to velká rána pro postup do play-off. Doufám, že se dám co nejdříve dohromady," prohlásil Jan Hadrava, který během tohoto týdne začal trénovat s týmem.

Vládl útočným statistikám celé polské Plus Ligy. Dával esa, předváděl povedené smeče... Z Jana Hadravy se stal v polském Olštýnu klíčový hráč. „Fanoušci se neustále ptají, kdy se konečně vrátím na palubovku. Moc dobře vnímají, že se nám nedaří," smutnil český reprezentant, který se potýká se zraněním.

V prosinci špatně došlápl a natrhl si lýtko. „Myslel jsem, že jsem do někoho narazil. Jenže když jsem se otočil, nikdo za mnou nebyl. Ani spoluhráč, ani rozhodčí. Pak mnou projela velká bolest a já se pak nedokázal ani postavit," zavzpomínal na nepříjemnou chvíli.

Přitom vstup do sezony se mu parádně vydařil. V šesti zápasech sebral Olštýn pět výher, Hadrava byl v tu dobu v Polsku nejlepším bodujícím a útočícím hráčem. „Situace je nyní velmi složitá. Druhý mladý univerzál, který měl nastoupit, má únavovou zlomeninu. Na mém postu musel hrát smečař. Je to hodně poslepované. Válčíme s tím," popisoval komplikace český volejbalista. „Chodím hodně na masáže, aby se noha celkově prokrvila. Poslední týden pracuji v posilovně na kondici. Snad to bude dobré."

Kdy však Hadrava nastoupí, ti jasné není. „V pondělí jsem zkusil hrát, absolvoval dvě třetiny tréninku. Noha občas nateče, musí se pracovat na tom, abych něco přehnaně neurychlil. Aby se zranění nevracelo," poznamenal český volejbalista.

Olštýn je také ve velkých problémech co se týče postupu do play-off Plus Ligy. V současné době drží poslední postupové místo, tedy osmé. O bod za ním jsou další tři týmy. „Pokud nebudeme vyhrávat, bude to hodně špatné. Postup do play-off je naším hlavním cílem v sezoně," dodal Hadrava.