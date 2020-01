Nejsledovanější bitva je tu! Čaroděj bude čelit partě sprinterů

V průměru za 6000 dolarů (přes 130 000 korun) uvidí fanoušci tradičně sledovanou poločasovou show letos v podání Jennifer Lopezové a Shakiry a zejména souboj o Lombardi Trophy a prsteny pro vítěze. Kdo by k nim měl mít blíž? Prognózy mírně favorizují Kansas.

Hvězdou Chiefs je 24letý quarterback Patrick Mahomes. Před třemi lety byl draftován jako desátý, ale rychle začal předvádět úchvatné kousky, pro které mu spoluhráči přezdívají Magic.

Už vloni byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem, ale Kansas se zastavil těsně před Super Bowlem. Letos už město žije účastí v titulové bitvě po 50 letech. „Strašně ten zápas chceme vyhrát. Nejen kvůli sobě, pro celé město, které za námi stojí, i když se nedaří,“ burcuje Mahomes, který byl na střední škole i skvělým baseballistou a byl draftován také do MLB.

„Kdyby zůstal u baseballu, dnes bychom ho obdivovali v Major League, kdyby se rozhodl pro basketbal, byl by v NBA,“ říkal o něm pro web bleacherreport.com jeho parťák z univerzity Texas Tech Nic Shimonek.

Mahomesův protějšek Jimmy Garoppolo má o tři roky víc a doma už dva prsteny pro vítěze Super Bowlu. Jenže ty získal jako náhradník Toma Bradyho v týmu New England Patriots. Teď bude na hřišti a legendární Brady mu před finále poslal stručnou zprávu: „Běž a vyhraj to.“

Quarterback San Francisco 49ers Jimmy Garoppolo ve finále konference NFC proti Green Bay Packers na stadionu Levi's.

Kyle Terada-USA TODAY Sports, Reuters

Hra San Franciska tolik nestojí na jeho pasech, 49ers se vyznačují skvělou defenzivou a útokem po zemi.

„Někomu se to možná nelíbí, ale když máte hráče, kteří by klidně mohli běžet sprinterskou štafetu na olympiádě, je to logické,“ říká kouč San Franciska Kyle Shanahan. Jeho otec Mike už dvakrát jako kouč Super Bowl vyhrál s Denverem, teď je řada něm.

Rychlostí ale disponuje i kádr Kansasu, vždyť receiver Tyreek Hill umí stovku po deset sekund, doma má zlato z juniorského mistrovství světa se štafetou a nevzdává se myšlenek na start na olympiádě v Tokiu.