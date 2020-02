Toronto - Chicago 129:102 Chicago marně vzdorovalo šampionům NBA

Chicago hrající bez čtyř hráčů základní rotace drželo v Torontu krok až do poloviny třetí čtvrtiny. Chvílemi dokonce vedlo. Pak ale Raptors přitlačili v obraně a kolektivním výkonem zlomili odpor hostů. Velkou zásluhu na tom měl nováček Terence Davis, který si 31 body vytvořil nové osobní maximum v soutěži. Třináct bodů dal ve čtvrté čtvrtině.

Satoranský se trápil v zakončení, když proměnil jen tři z jedenácti střel, z toho dvě přesné byly trojky. Opět ale dobře nacházel spoluhráče ve volných pozicích a zejména ve druhé čtvrtině tak spoluhráčům připravil volné trojky v době, kdy se Chicago přetahovalo s Torontem o vedení.

Kyle Lowry (vlevo) z Toronta střílí na koš, brání ho Tomáš Satoranský (uprostřed) a další hráč Chicaga Luke Kornet.

Frank Gunn, ČTK/AP

Houston zvítězil 117:109 nad New Orleans, přestože opět nastoupil v sestavě bez klasického pivota a s žádným hráčem vyšším než dva metry. Rockets tradičně táhl James Harden, který nastřílel 40 bodů, k tomu přidal 10 doskoků a devět asistencí. Russell Westbrook nasbíral 22 bodů stejně jako náhradník Ben McLemore. Za Pelikány měl 28 bodů Brandon Igram a hvězdný nováček Zion Williamson přidal 21 bodů.

Nejlepší tým soutěže Milwaukee bez potíží zvítězil 129:108 nad Phoenixem. Janis Adetokunbo se o to postaral 30 body, 19 doskoky a devíti asistencemi. Stejně jako Hardenovi mu tak těsně unikl triple double.

Jokič znovu zářil, Denver ale padl v prodloužení

Ten nasbíral pivot Denveru Nikola Jokič, ani jeho 39 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí ale Nuggets nestačilo na výhru, protože podlehli Detroitu 123:128 v prodloužení.

🏀Victoire surprise des Pistons face aux Nuggets (128-123) :



- A.Drummond :

👉21p (9/17) / 17r / 4a



- B.Brown :

👉19p (7/10) / 10r / 8a



- Sekou 🇫🇷 :

👉17p (6/12) / 5r



- N.Jokic :

👉39p (16/23) / 10r / 11a !



pic.twitter.com/olRSsZPvmU — Rod_NBA (@Buzzer_BeaterFR) February 2, 2020

Denver měl přitom skvělý vstup do zápasu a za první čtvrtinu nastřílel 44 bodů a vedl o 21 bodů. Jenže Pistons ještě do poločasu skóre otočili. Zápas pak došel až do prodloužení, ve kterém úřadoval hlavně detroitský Reggie Jackson a duel rozhodl. Na hráčích Denveru se v prodloužení projevilo, že hráli třetí zápas ve čtyřech dnech.