Terzič se uvedl v Plzni šesti góly, mistr porazil Hranice

Utkání mělo dramatickou předehru, neboť Hraničtí cestovali k zápasu až dnes vlakem, který se srazil s autem a nabral hodinové zpoždění. Duel tak začal o 40 minut později. Domácí favorit kráčel od úvodu za vítězstvím, hosté se dokázali jen jednou přiblížit na rozdíl jednoho gólu (12:11), ale více jim Plzeň nedovolila.

"Chtěl bych hlavně poděkovat divákům, že měli trpělivost a zůstali v hale, i když se začátek zápasu opozdil. Navíc jich přišlo hodně, takže mě trošku mrzí, že jsme nepředvedli ještě lepší výkon a neodvděčili jsme se jim výraznějším vítězstvím. Asi na našem výkonu podepsalo i čekání, kluci byli v hale od devíti hodin a začalo se skoro ve dvanáct," uvedl plzeňský trenér Michal Tonar.

"Ale jsem rád za dva body, vítězství o devět branek je dobré, i když jsem v naší hře viděl i chyby, zejména v defenzivě. Ale je to logické, Stefan Terzič je s námi teprve dva týdny, v obraně malinko hoří. Nechci jeho výkon hodnotit jen podle nastřílených branek. Ale věřím, že to i on brzy pochopí a bude pevnou součástí týmu," komentoval kouč výkon šestadvacetileté spojky. Terzič, jenž v úvodu kariéry vyhrál v roce 2013 s Hamburkem Ligu mistrů, posílil Plzeň minulý týden z rumunského celku Potaissa Turda.