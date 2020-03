Basketbalista Kvapil porazil nemoc a zase hraje. Na konec jsem nikdy nemyslel, říká

„Bylo to pro mě hodně těžké. Přiznám se, že jsem byl chvílemi hlavou i někde jinde. Tři měsíce jsem nehrál a bylo složitější se koncentrovat. Ale snad jsem něco naplnil," vykládal opavský basketbalista. „Palec nahoru! Jsem moc rád, že se Mirek Kvapil vrátil. Jeho bojovnost, srdce, které dal do hry byla znát," radoval se trenér Opavy Petr Czudek.

Nádor lékaři objevili před loňskými Vánocemi a rozhodli se ho hned vyoperovat. Čtrnáct dní po zákroku už Kvapil přemýšlel, kdy se bude moci k basketbalu vrátit. „Měl jsem v těle nádor, který se musel rychle odstranit. Měl jsme to nastavené tak, že za chvíli budu zpátky. Jinou cestu jsem nechtěl vůbec vidět. První týden po operaci byl krušný, musela se nejdříve zahojit rána na břiše, ale po týdnu čtrnácti dnech jsem měl v hlavě jen návrat k basketu. Čím déle jsem bez něho byl, tím jsem do něj měl větší chuť," popisoval Kvapil.

K tréninku se vrátil před měsícem. „Ale byl jen takový lehčí. Ani jsem to v týmu neřekl, protože jsem si nechtěl před sebe stavět nějaké cíle. Ale měl jsem v hlavě právě ten zápas z USK, což se splnilo," prozradil Kvapil.

Vše ale nešlo úplně podle plánu. „Ta nemoc mi vzala hodně sil. Po týdnu tréninku s kondičním trenérem Daliborem Pudichem jsme se začali bavit o tom, zda je vůbec reálné, abych se v této sezoně vrátil. To, že se zranili Vojta Bratčenkov a Filip Zbránek tohle rozhodnutí uspíšilo. Možná je to trochu brzy, ale jsem rád, že zase můžu hrát," řekl opavský pivot.

Že by se sportem musel kvůli bolestivé diagnóze skončit, si Miroslav Kvapil vůbec nepřipouštěl. „Popravdě už ani nevím, co se mi honilo hlavou, když mi to lékaři řekli. Ale nějaký konec jsem si nepřipouštěl. Samozřejmě byly chvilky, kdy to na mě trochu dolehlo, ale pomohli mi přítelkyně, rodina, doktor Vágner. Všichni na mě působili velmi pozitivně a motivovali mě. I proto jsem si nepřipouštěl, že by to mohlo být nějak vážnější," prozradil Kvapil.

Pavel Pumprla z Nymburka v úvodním utkání osmifinále basketbalové Ligy mistrů.

Vít Šimánek, ČTK

Návrat na palubovku mu dává naději, že nemoc porazil „Zda jsem vyhrál úplně, budu vědět asi až za několik let, ale je to na dobré cestě. Pro mě byl ten zápas důležitý i v tom, abych se vrátil do starých kolejí. Aby vše bylo jako dřív," přiblížil Kvapil a hned přehodil myšlenky na basketbalovou notu.

„Měl jsem ze zápasu trochu obavy, protože USK teď dokázalo dvakrát dotáhnout zápasy s Nymburkem až do prodloužení. To se jen tak někomu nepodaří. Po finále poháru to dokázali i v lize. Ukázali, že hrát umějí. Je super, že jsme vyhráli," připomněl Kvapil, jenž k výhře pomohl třemi body z trestných hodů.