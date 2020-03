Fanoušci: vstup povolen! Lvi se agrese nebojí, své kritiky rádi pohostí

Netradiční recept, jak si poradit s případnými kritiky, praktikují pražští Lvi. Své příznivce totiž volejbalový klub po každém utkání pohostí, bez ohledu na výsledek. Vyříkat si to fanoušek může s kompletním týmem včetně trenéra. U vína a obložených chlebíčků. „Musím se pochválit, s tímto nápadem jsem přišel já," usmívá se kouč Tomáš Pomr. „Podobná setkání jsem zažil ve Francii, kde jsem hrál. U nás nejsou zvykem, a pokud ano tak jen pro několik VIP lidí. My jsme však otevřeni všem. Ať se nám daří či ne, čekáme na fanoušky," zdůrazňuje.

Scénu, jaké čelil na startu jarní části fotbalové ligy tehdejší kouč Sparty, kdy si to s ním až na hřiště přišel vyříkat jeden z rozezlených fanoušků, v hale volejbalových Lvů neuvidíte. Diváci v klidu sledují zápas a po něm, když mají zájem, si zajdou popovídat pěkně z očí do očí. Na české poměry nevídaný krok u hráčů nevyvoval zděšení, hráči se incidentů po případných prohraných duelech nezalekli.

„Že by nás přišel někdo napadnout, to nás nenapadlo ani náhodou. Volejbalový fanoušek je kultivovaný, ne jako někteří fotbaloví. Kritické názory se ale objevují," popisuje smečař Lvů Marek Šulc. „Slyšel jsem tu spoustu konkrétní rad ohledně toho jak mám útočit a podávat," hlásí volejbalista.

Projekt se teprve rozjíždí, diskutujících jsou desítky. Dá se ale předpokládat, že jako stoupá počet diváků při zápasech, bude se po něm plnit i předsálí. „Jsem volejbalový nadšenec. Takových deset let chodím na Lužiny. Atmosféra tam byla dlouho chladná. S několika kamarády jsme se rozhodli to změnit," líčí jeden z nejvěrnějších fanoušků Daniel Zíka.

Šestadvacetiletý příznivec s partou nakonec vyrazil i na několik venkovních utkání. „Slyšet na Odolce nebo v Ústí pokřik „Lvi Praha!" bylo nádherné," líčí trenér. „Fandové si k nám už našli cestu. Rádi bychom v Praze co nejvíce rozhýbali volejbalovou komunitu. Naším cílem je, aby se nadále rozrůstala. I to, co se na Lužinách odehrává po zápasech, tomu napomáhá," pochvaluje si.

Ani on se nevyhnul nespokojenosti příznivců. Zvláště v době, kdy se „lužinský válec" zadrhl a přišla série čtyř extraligových porážek. „Přijímat kritiku je údělem trenéra. Je to samozřejmě nepříjemné, ale nic s tím nenaděláte," přiznává.

Navíc je fanouškovská obec na volejbale plná odborníků. Jen málokdo z nich pod vysokou sítí nikdy nestál. „Získat skutečnou radu i od těch největších profesionálů je obtížné. Nemají totiž zkušenost z přípravy. Já mám během týdne za sebou jedenáct tréninků a oni vidí jen zápas. Názory ovšem poslouchám a přemýšlím o nich," říká kouč.

K dalšímu setkání dojde už tuto sobotu na Lužinách, kde Lvi od 18 hodin přivítají třetí Brno. Pokud zvítězí téměř jistě potvrdí svou pozici v top 6 a vyhnou se zrádnému předkolu play-off. Když padnou, budou o definitivu bojovat ve Frýdku-Místku. „A to bych si vážně nepřál," dodává Pomr.