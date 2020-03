Charlotte - Houston 108:99 Harden přidal k triple doublu deset ztrát, Houston v NBA prohrál

Pro Rockets bez odpočívajícího rozehrávače Russella Westbrooka zápas nezačal dobře. Skoro sedm minut nedokázali skórovat a prohrávali 0:20, což bylo nejvyšší vedení Hornets v utkání. Hosté pak celý zápas jen dotahovali.

Z prvních 12 útoků vyprodukovali svěřenci kouče Mike D'Antoniho osm ztrát a pět neproměněných trojek. Pouze ve třetí čtvrtině Houston nastřílel víc bodů než domácí mužstvo a žádné velké drama se v koncovce nekonalo.

"Opravdu nevím," odpověděl D'Antoni novinářům na otázku, co se dělo s jeho týmem na začátku utkání. "Tohle jsem nikdy předtím nezažil, 0:20 je velký rozdíl a to se těžko otáčí. Bylo to divné, při každém založení útoku přišla ztráta a dlouho se nám to nedařilo zastavit," dodal.

Z 21 ztrát texaského týmu měl téměř polovinu na svědomí třicetiletý olympijský vítěz z Londýna Harden. Triple double zkompletoval počtvrté v sezoně, celkově to pro něj byl 46. takový zápas v lize.

"Měli bychom hrát mnohem lépe hlavně v defenzivě, aby lépe fungoval i náš útok. Minuli jsme příliš mnoho střel. Otáčet ze stavu 0:20 je těžké, ale my se dokázali vrátit. Jenže ve čtvrté čtvrtině intenzita naší hry zase upadla," uznal Harden.

Nedařilo se ani dalším celkům z míst zajišťujících účast ve vyřazovacích bojích. Třetí tým Západní konference Denver prohrál v Clevelandu 102:104, Philadelphia si odvezla porážku 114:118 z palubovky Golden State Warriors, hrajících bez Stephena Curryho.

Souboj dvou týmů bojujících na západě o postup do play off na deváté a desáté pozici mezi Portlandem a Sacramentem vyšel lépe hostujícím Kings, kteří zvítězili 123:111. Bogdan Bogdanovič se na tom podílel 27 body.