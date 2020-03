Házenkáři Karviné opět porazili mistra a jsou čtvrtí

Také druhou reprízu finále házenkářské extraligy vyhrála Karviná. Hráči Baníku v domácí hale, do níž kvůli epidemii koronaviru nesměli diváci, porazili úřadujícího mistra a již jistého vítěze základní části Plzeň 27:24. Karvinský tým se dočkal výhry po třech zápasech a v tabulce si polepšil kolo před koncem na čtvrté místo.

V listopadu Karvinští vyhráli v Plzni 24:21 a také dnes skončil souboj rozdílem tří branek. Klíčová pasáž přišla od 43. minuty. Do té doby se skóre přelévalo, ale pak domácí předvedli šňůru šesti gólů, dostali se do čtyřbrankového trháku a Plzeň už ztrátu nesmazala.

"Brali jsme zápas jako šanci nakopnout se zase zpátky na vlnu, protože věříme tomu, že se můžeme popasovat s kýmkoliv," řekl karvinský kouč Marek Michalisko a pochválil své svěřence, že odvedli sto procent. "V útoku dodržovali přesně to, co jsme si řekli. Ne každá šance se promění, ale je třeba neustále věřit tomu, co děláme," dodal.

I Plzeň zažila nezvyklou situaci a musela odehrát ligový zápas před prázdnými tribunami. "To jsem ještě nezažil, ale je na místě, že se přijímají taková opatření. To nikdo neovlivníme. Na druhou stranu kluci v týdnu trénují taky v prázdné hale, jsou zvyklí. V přípravě je to podobné a oni jsou už takoví profíci, že se od toho dokážou oprostit," uvedl kouč Talentu Michal Tonar.

Základní část by měla skončit v sobotu.

Extraliga házenkářů - 21. kolo: Karviná - Plzeň 27:24 (12:12) Nejvíce branek: Nedoma 6, Brůna 5/4, Drzyzga 4 - Terzič 7/1, Škvařil 7.