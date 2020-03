O českých nejvyšších soutěžích v házené se rozhodne do 15. dubna

O osudu českých nejvyšších soutěžích v házené se rozhodne nejpozději do 15. dubna. V tiskové zprávě o tom informovala exekutiva Českého svazu házené, která posuzuje několik faktorů a na konečné rozhodnutí si chce vzít čas. Všechny sportovní soutěže v minulém týdnu zastavila pandemie nového typu koronaviru.

Z mužské extraligy zbývá odehrát jedno kolo základní části a následné play off, v ženské nejvyšší soutěži pak dvě kola základní části společné ligy se Slováky a pak české play off. Obě kategorie před sebou mají i závěr domácího poháru.

"Rozhodování o dalším postupu není jednoduché. Je na stole několik variant, ale všechny mají jednu jedinou proměnnou a tou je čas. Samozřejmě je v této chvíli 'jednoduché' soutěže ukončit, ostatně některé svazy už to udělaly, ale hlavně návaznost na důležité akce reprezentačních družstev dělají z toto 'snadného' rozhodnutí komplikované," uvedl v prohlášení svazový prezident Jaroslav Chvalný.

"Český svaz házené v této chvíli nechce vydávat ukvapená rozhodnutí. Na druhé straně je zcela pochopitelné, že kluby očekávají jasné stanovisko," doplnil Chvalný.

Zřejmě největším omezením pro svaz je předpoklad, že by se v červnu měly odehrát všechny reprezentační akce, které zatím evropská federace EHF odložila. Týkat se to může například zápasů evropské kvalifikace mezi českými házenkářkami a Švédkami, které se měly konat na konci března.

"EHF je v nelehké situaci, kdy musí vyhodnocovat stav šíření koronaviru v celé Evropě. Její rozhodování není jednorázové a definitivní, spíše má charakter postupných odkladů. To má samozřejmě vliv na organizaci přípravy všech našich reprezentačních družstev. A je tedy zřejmé, že i tento faktor do značné míry zasahuje do případného dalšího průběhu soutěží," řekl Chvalný.

Svaz podle něj vzal v potaz například i to, že není jasné, jak dlouho bude v České republice trvat nouzový stav a zda by jeho ukončení automaticky znamenalo, že se hned budou moci znovu rozběhnout soutěže.

Zatímco o nejvyšších ligách rozhodne exekutiva po jednání s kluby či slovenským svazem zřejmě až v dubnu, ohledně nižších soutěží padne verdikt nejpozději do 31. března.