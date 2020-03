Karanténa měla v Itálii přijít dříve, tak jako v Česku, myslí si reprezentant Džavoronok

Džavoronok by se rád vrátil domů za rodinou a přítelkyní, ale vedení nejprestižnější soutěže planety (na rozdíl od té české) ještě sezonu neukončilo.

„Liga je zatím pouze přerušena. Ovšem už je téměř jisté, že se v ní nebude pokračovat. A pokud by se úplně nezrušila, tak by ji dohrávaly maximálně první čtyři týmy. Motivace je tak nulová. Každý myslí spíše na to, co se děje okolo. A my cizinci na to, kdy se dostaneme domů," potvrdil dvaadvacetiletý smečař, jehož tým je v tabulce devátý. „Než to přišlo, tak jsem se na případné play off samozřejmě těšil, ale nedá se nic dělat. Teď nejde o volejbal, ale o život. Na sport budu myslet později."

Jediné, co mu v Itálii přináší potěšení, je trénink. „Karanténa je vyhlášena do 3. dubna. Nesmí se nikam jezdit autem, vycházet ven je povoleno pouze pro potraviny. My ale máme drobnou výjimku. Jako jedni z mála totiž disponujeme halou jen pro volejbal, takže celý týden trénujeme. Díky tomu čas alespoň trochu utíká," popsal Džavoronok.

Informace o průběhu pandemie má z první ruky. Prezidentka klubu Alessandra Marzari je totiž primářkou nemocnice. „Říkala, že se všechno konečně správně podchytilo a v následujících dnech by se měly věci vracet do normálu. U nás v regionu bylo něco přes čtyřicet případů, takže tady to ve srovnání s jinými místy probíhá poměrně klidně. Každopádně je dobře, že konečně došlo k razantním krokům," prohlásil.

Nejlepší hráč české extraligy ročníku 2014/2015 sleduje také situaci doma. „Nejčastěji si volám s rodiči a partnerkou. Naštěstí odsud odjeli dříve než všechno začalo. Teď jsme si říkali, že až mě pustí z karantény v Itálii, bude mě čekat další doma v Česku," řekl Džavoronok.

Je připravený na to, aby zvládl momentální boj se samotou. „Já už jsem za ta léta zvyklý. Spím dlouho ráno, po tréninku, po jídle. Karanténu jsem se rozhodl zaspat," žertoval 204 centimetrů vysoký hráč, který v klubu Vero Volley působí čtvrtou sezonu.