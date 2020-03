Po odchodu z Nového Veselí povede Hladík házenkáře KP Brno

Brněnskému celku dal devětatřicetiletý Hladík přednost před nabídkami z Kataru a Polska, kde už byl i předběžně domluvený na spolupráci. "Rozhodla jednoznačně rodina," vysvětlil svoji volbu na webu brněnského celku Hladík, který z Nového Veselí odešel po dvacetiletém působení.

"Velkou roli měla i osobnost pana (majitele klubu) Eduarda Koska, který mě oslovuje a jedná se mnou už tři roky po sobě, a cítím, že o mě vážně stojí a ví, proč mě do Brna přivádí. Brno nebylo čtyři roky v play off a já mám chuť dokázat, že poctivou prací se dá dosáhnout úspěchu všude," konstatoval Hladík, který letos dovedl Nové Veselí do finále Českého poháru.