Házená odpískala mužskou extraligu. Letos zůstane bez mistra

Házená dospěla v neděli odpoledne k logickému kroku a předčasně ukončila mužskou extraligu. Po distančním jednání vedení svazu s kluby došlo na rozhodnutí již soutěž nedohrávat a uzavřít sezonu. Bez udělení mistrovského titulu. Za předpokladu, že se do soutěže v sezoně 2020/2021 přihlásí stejní účastníci, nikdo nebude sestupovat ani postupovat.

Český svaz házené předložil extraligovým klubům dvě základní varianty, které považoval za odpovídající situaci a legislativně přijatelné. Tou druhou byla anulace celého soutěžního ročníku, jako tomu bylo u nižších soutěží, které byly ukončeny minulý týden.

„Obě varianty však měly jedno společné, a to nedohrávat poslední kolo základní části a úplně zrušit play off a play out. Vzhledem k časové tísni a platným omezením v zemi už bylo zřejmé, že nebude ligu možné nějak dokončit," řekl předseda soutěžní komise Petr Novák.

Kluby schválenou variantu řešení jednomyslně podpořily. „Dohrání celé soutěže do 30. června 2020 není reálné, a to i s ohledem na fakt, že není definitivně rozhodnuto o pokračování soutěží řízených EHF, například kvalifikace mistrovství světa mužů nebo čtvrtfinále Challenge Cupu, kam postoupily Dukla a Karviná. „Především akce reprezentace by musely být upřednostněny před naší extraligou," vysvětlil Novák.

Rozhodnutí ČSH momentálně neupravuje otázku nároku na start v evropských pohárech EHF v příští sezoně. „Tato problematika bude řešena později a při nominaci vezmeme potaz názor klubů, musíme však rovněž vyčkat pokynů EHF k novému soutěžnímu ročníku," doplnil Novák.