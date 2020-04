Hra pod psa? Kdepak, hit internetu! Nová spoluhráčka to dává senzačně

Krize nutí přijímat zvláštní opatření. Učinil tak i norský plážový volejbalista Mathias Berntsen, který stále více zapojuje do tréninkového procesu psa. Přesněji fenku retrívra Kiaru.

Jde jim to báječně. Ostatně nic jiného ani nezbývá. Berntsen to má ze svého domova v Amli daleko - skoro 400 kilometrů - ke svému standardnímu spoluhráči Hendriku Molovi do Strandviku. V koronavirové době se připravují zvlášť za pomoci blízkých. Berntsen má i zdatného psího pomocníka.

Kiara je zjevně učenlivá. Jen by se to celé mohlo nelíbit horlivým odpůrcům drezury zvířat, ale tím to asi tak končí.

https://www.facebook.com/mathiasberntsen96/videos/3031732960221435/

Kiara má vzhledem k vzrůstu i přes obří výskok pochopitelné rezervy na bloku a dalších herních činnostech, přesto si na internetu po zásluze zajistila neskonalý obdiv. Žádná hra pod psa.

https://www.facebook.com/mathiasberntsen96/videos/3009291592465572/

A Berntsen dokonce na sítích vtipkuje.

„Nový partner, stejný cíl. Sorry, Hendriku," jakoby chtěl do bojů o olympiádu v Tokiu stávajícího parťáka vyměnit za novou spoluhráčku, která mu to čumákem báječně dává na smeče.