Házenkářka Trumpešová pomáhá v nemocnici: Je to velká škola profesního života

„Je to opravdu velká škola profesního života. Učíme se komunikovat s lidmi, teď, když jsem v pětičlenné skupině, i pracovat v týmu. Vidíme, jak zdravotníci zvládají náročnou a závažnou stresovou situaci a zažíváme i neskutečnou vlnu solidarity, která se vším prolíná. Lidi na urgent nosí roušky, které sami ušili, občerstvení...," říká dívka pocházející z Brna.

O tom, že v těžké době pomůže, uvažovala hned, když studenti z páteho ročníku poté, co se koronavirus dostal i do Česka, začali shromažďovat dobrovolníky, co by v případě potřeby byli k ruce. „Dilema to ani nebylo. Potřebovala jsem si jen nějaké věci ujasnit. Třeba to, že se nebudu moci vrátit domů do Brna, abych neohrozila rodinu, nebo že bych ani nemohla delší dobu trénovat, abych zase nebyla rizikem pro spoluhráčky a trenéry. Když ale vyhlásili nouzový stav, zavřeli sportoviště, zrušili nám finálový turnaj Českého poháru, tak se to všechno zjednodušilo a okamžitě jsem se přihlásila," vysvětlila Trumpešová.

Složitou situaci zvládá. Teď, když je v kolektivu, přijde i na nejrůznější srandičky, co vše usnadní. „Mně navíc hodně pomáhá, že si po večerech volám s kamarády, takže mám i nějakou zábavu," přiznává čtyřiadvacetiletá studentka.

Po večerech si volá s kamarády

V medicíně by se chtěla soustředit na onkologii. „Zrovna v tomto ročníku jsme se jí měli více věnovat. Bohužel, bloková výuka byla zrušena. Snad později ještě nějak proběhne, alespoň online. Jde o obor, který mě strašně láká. Dělala jsem na onkologii přes rok práci a paní doktorka, co mě vedla, mě hodně inspirovala, mimo jiné třeba v tom, jak se chovat k pacientům, jak do medicíny vkládat lidskost. Přemýšlím však i nad gynekologii. Přímo mě přitahuje onkologická gynekologie," prozradila Trumpešová.

Nezapomíná však ani na sport. Rameno, které si těsně před přerušením interligy zranila, už má v pořádku. „Každý den ale cvičím, abych nic nezanedbala. Snažím se také v nějaké kondici udržovat i celkově, běhám, posiluji, protože pořád není jasno o tom, zda se uskuteční či ne nadstavbová část soutěže, tedy české play-off," říká spojka Zory.

Pokračování v Olomouci?

Představit si, že by v půlce května či začátkem června měla jít do vrcholu sezony, však nedovede. „V play-off každá hráčka ze sebe vydává maximum, jede na krev, a to by po takové pauze určitě chybělo. Zápasy by ztratily náboj. Navíc by nebyl čas ani na potřebnou regeneraci před letní přípravou," zdůrazňuje.

O tom, zda v Olomouci zůstane i po skončení studia, jasno nemá. „Ještě mě čeká rok, a tak to zatím neřeším. Nechávám vše otevřené. Uvidím, kam mě život dál povede. Jedno vím ale jistě. Prioritou je pro mě medicína, a to i proto, že moji kariéru provázejí častá zranění. Trenéři to vědí a vycházejí mi ve všem vstříc. Bez jejich podpory a tolerance by to nešlo. Tím Házenou však nešidím. Snažím se jí dávat v rámci možností maximum," dodala Trumpešová.