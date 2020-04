Lidé chtějí vědět, co mám mezi nohama! Švédská reprezentantka otevřeně o proměně v muže

Tmavá, adoptovaná, lesbicky orientovaná, transsexuální. Osud Sandové nerozdal dobré karty. Narodit se ve špatném těle je traumatizující, frustrující. Z tohoto důvodu se rozhodla seknout s úspěšnou kariérou (mistryně světa hráček do 20 let, bronz na ME 2015, účast na OH 2016).

„Cítím se neuvěřitelně špatně a vím proč. Narodila jsem se ve špatném těle," šokovala Sandová veřejným prohlášením před několika měsíci, při angažmá ve francouzském Fleury. Vzápětí oznámila, že s házenou končí.

Bývalá házenkářka Louise Sandová v dresu švédské reprezentace.

internet

Rodačka ze Srí Lanky, kterou v útlém věku adoptoval švédský pár z Göteborgu, se následně podrobila první operaci. O tři měsíce později zahájila hormonální terapii. Po boku přítelkyně, švédské fotbalové reprezentantky Emmy Berglundové, s níž žije od podzimu 2018.

„Nebyl bych překvapený, kdyby mě opustila. Náš vztah prošel tehdy v krátké době těžkými zkouškami. Je skvělé, že vydržel," citoval bývalou házenkářku švýcarský deník Blick. Před pandemií koronaviru zahájil Sand seriál přednášek, v nichž odhaluje divákům svoje pocity. Z doby, kdy byl v jiném těle, i ty nynější po změně pohlaví.

„Jsem hrdý, čeho jsem dosáhl. Ale občas se bojím. Učím se žít a vypořádat se s tím," říká Sand, kterého deprese ze života v těle opačného pohlaví málem dohnaly k sebevraždě. Při besedách čelí mnohdy nepříjemným otázkám, zvědavost publika je obrovská.

„Nejhorší a nejlepší otázka zároveň je pravděpodobně ta, kdy lidé chtějí vědět, co mám mezi nohama. Rozumím jejich zvědavosti, ale zároveň tento dotaz nenávidím," přiznává Sand s tím, že je jen v polovině cesty. Jeho tělo se mu ale líbí stále víc a víc.

Má znovu radost ze života, také proto se vrátil k házené. Už několik týdnů trénuje švédský IK Sävehof, kde s dospělou házenou v 19 letech, ještě jako Louise Sandová, začínal...