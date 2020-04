Jícha dovedl házenkáře Kielu k titulu, sezona byla ukončena. Prospal jsem se k titulu, směje se Horák

Na ukončení soutěže se shodla drtivá většina klubů první a druhé ligy. Prezidium ligy se pak vyslovilo proti anulování soutěže a mistrem vyhlásilo Kiel, jenž vedl tabulku o dva body před šampionem z předchozích dvou let Flensburgem a navíc měl zápas k dobru.

Horák se o zisku titulu dozvěděl, když se probudil poté, co odpočíval po obědě. Během pandemie se už vrátil do Čech a má za sebou povinnou dvoutýdenní karanténu. "Už mi to nikdo neodpáře, jsem německý mistr. To budou lidi koukat, prospal jsem se odpoledním spánkem do titulu. Až se mě budou děti ptát: 'Jak jsi vyhrál německý titul?' Řeknu jim: 'Ty jo, ani nevím, nějak jsme přestali trénovat, hrát, najednou jsem si takhle zdřímnul a byl jsem titulovaný házenkář'," řekl se smíchem Horák ČTK.

Defenzivní lídr reprezentace se v 37 letech dočkal prvního bundesligového titulu v kariéře. "Je to fajn, nepočítal jsem s tím, už jsem myslel, že to spíš nějak ukončí. Je to zvláštní forma titulu, ale není to zase tak, že bychom si to nezasloužili. Rozhodovali o tom všichni zástupci ligových klubů, hlasovali o tom, jak se bude ta sezona vyhodnocovat. Měli jsme dobrou sezonu. Ale určitě by bylo lepší vyhrát to všechno na hřišti a oslavit to s fanoušky, užít si to," uvedl Horák, jemuž po sezoně končí v Kielu smlouva a zatím neví, zda bude v klubu pokračovat.

Rekordman v počtu mistrovských titulů Kiel získal celkově 21. ligové prvenství v historii a první od roku 2015. K titulu klub dovedl Jícha, jenž v letech 2008-2015 získal ve svém osudovém celku sedm titulů jako hráč. Nejlepší házenkář světa za rok 2010 ukončil kariéru v roce 2017 v barvách Barcelony, o rok později se do Kielu vrátil jako asistent trenéra a loni THW převzal jako hlavní kouč.

Svou novou práci si dlouholetý reprezentant pochvaloval začátkem dubna už v době přerušení soutěže v rozhovoru pro Českou televizi. "Přístup hráčů byl fantastický. V prvních týdnech a měsících jsme položili základ vzájemné sebedůvěry. Brzy jsme si dokázali, že jsme schopni porážet kohokoliv. K tomu nám pomohla vystoupení v Lize mistrů. Moc hráčům děkuji za těch osm měsíců odvedené práce," uvedl v době, kdy ještě nevěděl, že sezona bude předčasně ukončena.

Vedení soutěže rozhodnutí dlouho odkládalo, neboť ztráta z nedohraného ročníku činí pro ligu zhruba 25 milionů eur (687 milionů korun). Z finančního hlediska by na rozdíl od fotbalové bundesligy nic neřešily zápasy bez diváků, neboť příjmy z televizních práv tvoří jen malou část rozpočtu házenkářských klubů. Ty naopak nejvíce získávají na vstupenkách, z nichž je aktuálně příjem nulový, a nyní také klesajícím sponzoringu.