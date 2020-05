Útok na titul i evropské poháry. Lvi chtějí v příští sezoně pořádně řvát

Sportovní svět se kvůli pandemii koroaviru skoro zastavil. Bojovat o mistrovské tituly řada týmů nemůže, protože jejich soutěže byly předčasně ukončeny. Tihle chlapíci se ale s nepříjemnou situací perou statečně a spřádají velké plány. Mecenáš volejbalového oddílu Lvi Praha Tomáš Janeček a trenér Tomáš Pomr otevřeně hovoří o útoku na zlaté medaile, chtějí do hlavního města vrátit evropské poháry. „Uvědomil jsem si, že je volejbal jednou z věcí, která mě nejvíce baví. Život je krátký a poslední, co bych si z něj chtěl ukrojit, je radost," popisuje Janeček.

Úspěšný podnikatel a volejbalový nadšenec drží svými penězi lužinské Lvy. Rok co rok do jejich pokladny nasype klíčovou částku 8 milionů (celkový rozpočet je o dva miliony vyšší). „O každém svém projektu uvažuji tak, aby byl finančně soběstačný. Výjimkou je volejbal, který jsem se rozhodl nějakou dobu táhnout," přiznává. Jeho počin dokazuje, jak má tenhle sport rád.

To se ovšem v době, kdy jsou i miliardáři nuceni počítat, mohlo rychle změnit. „Toho, že by Tomáš Janeček z volejbalu třeba odešel, mě nenapadlo ani na chvíli," líčí Pomr. „Byla tu spíš otázka, jestli se vydat cestou výrazných úspor, bez ohledu na umístění šetřit a pracovat s juniory, nebo do sezony jít naplno s nejvyššími ambicemi. Nakonec jsme se rozhodli pro sportovní cestu."

Mecenáš Lvů vše pojmenuje naplno a jasně. „Příští rok chceme hrát o titul. Od toho se odvíjejí další věci. K volejbalu se přitáhne ještě více fanoušků, mezi nimiž by se měli objevit sponzoři. A také se projeví síla Smart Volley. Skutečně jsme schopni daleko levněji sestavit špičkový tým," zdůrazňuje Janeček. Jeho klub sází na moderní aplikaci, která klubu výrazně pomáhá při hledání posil.

Na statistickou aplikaci Smart Volley nenechají na Lužinách dopustit, vždyť do ní investovali miliony a měla by klub proslavit po celém světě. Pomocí matematických výpočtů sledují hráče a snaží se sestavit optimální mužstvo v poměru cena a kvalita. „Měli jsme data, získali informace a na základě žebříčků jsme vytipovali hráče, které chceme oslovit. Poté jsme museli zjistit, kdo je zastupuje a s kým tedy jednat. Vznikla vážně obrovská databáze volejbalistů i agentů," vysvětluje Pomr, jakou pracovní náplň měl březen a duben v podání obou mužů.

Někdy se nápady ukázaly jako nereálné. „Hráči byli drazí a byli jsme odmítnuti. Ale věděli jsme, co chceme," vyzdvihuje Pomr. Dvě jména z trojlístku zvučných posil už prozradí. „Přicházejí výborný srbský blokař Aleksandar Nedeljkovič a jeho krajan Stefan Skakič, což je talentovaný přihrávající smečař, který je od letošního roku v širším kádru reprezentace," těší trenéra. Třetí posilu neodtajní, jen zlehka naznačí... „Jedná se o špičkového smečaře, který by měl být naším rozdílovým hráčem. Všichni podepsali dvouleté smlouvy, mužstvo stavíme i s výhledem na evropské poháry," dodává.

Vážně se zdá, že se fanoušci volejbalu (nejen) v hlavním městě mají na co těšit. „Klub je jako zahrada. Jen při dobré péči kvete a voní," usmívá se mecenáš Lvů Janeček. A trenér Pomr doplňuje: „Samozřejmě, extraliga nebude jen o nás, důležité bude, jakým způsobem k příštímu ročníku přistoupí ostatní. Ještě neznáme jejich kvalitu, jen víme, že my budeme silnější."